Молчанов пробився до 1/2 фіналу турніру в Італії



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Український тенісист буде боротися за вихід до фіналу

У чвертьфіналі турніру Денис Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина), посіяні під першим номером, здобули перемогу над німецько-австрійським дуетом Петер Геллер / Скотт Пуодзінас: 6-2, 7-6(2).

Суперники провели на корті 1 годину і 19 хвилин. У першій партії Молчанов і Зеленай зробили два брейка, у другому ж сеті жодному з дуетів не вдалося зробити брейк. Українсько-словацька пара на тай-брейку взяла три очки на подачі Геллера і Пуодзінаса і виграла всі розіграші на своїй подачі.

Нагадаємо, Молчанов і Зеленай стали переможцями цього ж «челленджера» в минулому сезоні.

Джерело: btu.org.ua