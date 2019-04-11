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    Молчанов пробився до 1/2 фіналу турніру в Італії

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    Молчанов пробився до 1/2 фіналу турніру в Італії

    Український тенісист буде боротися за вихід до фіналу

    У чвертьфіналі турніру Денис Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина), посіяні під першим номером, здобули перемогу над німецько-австрійським дуетом Петер Геллер / Скотт Пуодзінас: 6-2, 7-6(2).

    Суперники провели на корті 1 годину і 19 хвилин. У першій партії Молчанов і Зеленай зробили два брейка, у другому ж сеті жодному з дуетів не вдалося зробити брейк. Українсько-словацька пара на тай-брейку взяла три очки на подачі Геллера і Пуодзінаса і виграла всі розіграші на своїй подачі.

    Нагадаємо, Молчанов і Зеленай стали переможцями цього ж «челленджера» в минулому сезоні.

    Джерело: btu.org.ua

    Словаччина партії Україна
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