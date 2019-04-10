Перші 10 рішень Зеленського у разі перемоги на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З представниками штаба Зеленського поговорили стосовно перших десяти рішень на посаді президента

Володимир Зеленський в разі обрання президентом планує запросити Великобританію та США до участі в переговорах у нормандському форматі, а Віктора Медведчука позбавити ролі посередника в переговорах із Росією.

Про це виданню LIGA.net розповіли ідеолог передвиборної кампанії Зеленського Руслан Стефанчук та експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев.

"Висновок після зустрічі: ідей багато, але про них не хочуть детально розповідати або вони ще не фіналізовані", – зазначає видання.

До того ж керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін нарікає, що в цьому списку перших кроків немає відповідей на питання з Антикоррупційого порядку денного та Порядку денного судової реформи.

10 перших рішень викладено так:

1. Запросити Великобританію і США в нормандський формат.

Команда Зеленського готує візити до канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента США Дональда Трампа. Зеленський готовий до прямих переговорів із Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.

2. Усунути "конкуренцію" між Міноборони і Генштабом.

3. Призначити чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Зеленський довіряє результатам конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

4. Запропонувати Верховній Раді ухвалити закон про медіацію. Зеленський вважає, що у людини повинен бути вибір: йти в суд чи використати альтернативний спосіб вирішення спору.

5. Внести у Раду економічний блок законопроектів: 5%-ва податкова амністія з 2020 року, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань, міжнародний обмін податковою інформацією.

6. Внести кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ: імена озвучить до 19 квітня. Неофіційно називають такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.

7. Звернутись до парламенту стосовно ухвалення пакету законопроектів про народовладдя, щоб врегулювати питання загальнонаціонального та місцевих референдумів, петицій; а також відкликання нардепів та імпічменту президента.

8. Провести аудит держави, створивши консультативний орган із експертів, зокрема міжнародних, які проведуть ревізію впродовж 3-4 місяців.

9. Впровадити "секретний план" для Верховної Ради: якщо співпраці з депутатами не вийде, будуть інші варіанти, "які багатьох здивують".

10. Реформувати Адміністрацію президента, прибравши "кураторів". АП має виконувати функцію канцелярії і напрацьовувати ідеї. Обіцяють розсекретити список гостей.

Нагадаємо, вчора штаб Зеленського оприлюднив список всіх радників та експертів.