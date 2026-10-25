«Наявність такого щеплення – ознака хорошого тону». Що треба знати про вакцину, яку МОЗ зробив обов'язковою

В Україні з початку року діє обов’язкова вакцинація проти вірусу папіломи людини. Як це працює?

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджено новий календар вакцинації. Однією з ключових новацій стало запровадження обов’язкової вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Раніше це щеплення було у списку рекомендованих. Тепер вакцинацію проти ВПЛ роблять безоплатно для дівчат 12–13 років сучасною вакциною «Гардасил 9». І у лікарів, і у батьків є чимало питань стосовно цього щеплення: наскільки воно безпечне, кому його можна робити, чому для однієї вікової групи підлітків воно безплатне, а для інших – ні.

«Главком» відповідає на ці та інші питання.

Що це за вакцина

«Гардасил 9» – це нідерландська вакцина виробника Merck Sharp & Dohme B.V. / MSD. Вона захищає від дев’яти штамів ВПЛ, які є причиною виникнення раку шийки матки, а також онкології вульви, піхви, ануса, гортані, а також генітальних кондилом (гострокінцевих бородавок).

Склад «Гардасилу 9» скріншот Tabletki.ua

«Гардасил 9» популярний серед моїх пацієнтів, причому не тільки серед дівчат, але і серед юнаків. Я б сказала навіть, що співвідношення охочих – 50/50. Запит дуже великий і прихильність саме до цієї вакцини також дуже велика. Коли кажеш, що це – захист від раку, сумніви відпадають. Плюс, я думаю, що в кожній родині знайдеться мама, яка стикалася з проблемою дисплазії, з передраковим станом чи навіть із самим раком. Буває, що мами проводять хлопчиків років по 10-11 і кажуть, мовляв, турбуються про майбутню невістку», – розповідає у коментарі «Главкому» кандидат медичних наук, педіатр, дитячий інфекціоніст, дитячий імунолог Анна Гільфанова.

За словами лікарки, вакцина є добре дослідженою і безпечною. «Річ у тім, що якщо після вакцинації будь-який препаратом проявляються побічні ефекти, лікарі зобов'язані подавати інформацію про несприятливу подію про імунізацію до Державного експертного центру МОЗ України. Зокрема, виробники проводять постмаркетингові дослідження, щоб виявити реакції, які через обмеженість вибірки могли не бути врахованими. Отже, про безпеку цієї вакцини свідчать не лише дані клінічних досліджень, але і дані постмаркетингових. Тобто будь-які події, які трапляються протягом місяця після введення. Я не знаю жодного випадку подачі заяви від пацієнта щодо прояву побічної реакції від «Гардасилу 9», – каже Гільфанова.

Лікарка також додала, що виробники вакцин не приховують жодних фактів. «Тому, якщо людину з антивакцинальними поглядами цікавить будь-яка інформація щодо складу або дії вакцини, вона може легко її знайти у відкритих джерелах», – підкреслила педіатр.

Для чого хлопцям «Гардасил 9»

У календарі щеплень «Гардасил 9» є обов’язковим тільки для дівчат, для хлопців – рекомендованим (тобто вакциною, яку МОЗ радить зробити, але коштом батьків). Для чого ж хлопцям це щеплення?

За словами лікарки, щодо хлопців вакцина має прямий і непрямий ефект. «Прямий – це профілактика раку статевого члена, прямої кишки, раку горла. Захист невістки – це про непрямий ефект. Якщо чоловік має антитіла до дев'яти серогруп вірусу папіломи людини, він сам не може інфікуватися. Антитіла будуть відразу зв'язувати вірус на поверхні слизових оболонок, і таким чином він не буде джерелом для своєї дівчини. Я вам навіть більше скажу: за кордоном, наприклад, дівчина, яка себе поважає, просто не буде зустрічатися з хлопцем, який не вакцинований ВПЛ. Наявність такого щеплення – це як ознака хорошого тону, того, що ти поважаєш свою партнерку»,– зазначає вона.

Що робити тим, хто зволікав

Як же бути тим, хто дуже хоче вакцинуватися, але старший 13 років 11 місяців і 29 днів, або ж тим, хто довго сумнівався, а в 14 років все-таки надумав зробити календарну вакцину? Ніяк. На відміну від пропущених вакцин проти туберкульозу, кору, краснухи, паротиту, кашлюку та інших, щеплення якими можна у будь-який момент надолужити за індивідуально розробленою схемою, «наздогнати» щеплення «Гардасилом 9» не можна. Тож 14-річкам і старшим лишається або чекати, доки Україна закупить достатню кількість доз, щоб суттєво розширити віковий діапазон дітей, на яких вистачить вакцини, або ж робити своїм коштом.

«Главком» опитав кількох педіатрів у столичному регіоні, і виявилося, що питань у них щодо імунізації «Гардасилом 9» чимало. Зокрема лікарі наголошують на розбіжностях у рекомендаціях щодо віку та схемі вакцинації між календарем щеплень та офіційною інструкцією до препарату.

У коментарі «Главкому» голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зауважив, що, на його думку, правильним було б при впровадженні календарної вакцинації «Гардасилом 9» в перший рік охопити дівчат від дев'яти до 15-ти років і одразу почати вакцинацію хлопців.

«Проте в Україні є 165 тис. 12-річних дівчат і ще стільки ж 13-річних. Хлопців приблизно так само. Доводиться визначати пріоритетність. І виходить, що обираючи при обмежених ресурсах, кого вакцинувати – хлопчиків чи дівчат, то звичайно обираємо дівчат. Чому? Просто тому, що у них є шийка матки, і рак шийки матки на 100% пов'язаний з вірусом папіломи людини», – зазначає він.

За словами Лапія, далі, вибираючи серед дівчат, треба віддавати перевагу віковій групі 12-13 років.

«Бо якщо ви почнете 9-10 років, то багато батьків відмовляться. Для них це маленькі діточки і щодо яких у батьків не виникають асоціації з сексом. Водночас, якщо ви почнете вакцинувати з 9-10 років, то на інші вікові групи вакцини не вистачить. І вийде, що 12-13-річні невдовзі вже будуть мати 15-16 років і вже можуть інфікуватися, бо почнуть статеві стосунки. У першу чергу треба запобігти можливому інфікуванню тих, хто наближається до цього віку. Саме з цієї причини у 2026 році у пріоритеті опинилися дівчата від 12-ти до 13 років, 11 місяців і 29 днів», – констатує він.

«Восени 2025 року Україна отримала понад 80 тис. доз «Гардасила 9», щоб почати з 1 січня вакцинацію проти ВПЛ-інфекції. На початку серпня місяця надійшло в амбулаторії ще 40 тис. доз, тобто це вже сумарно 120 тис. Нині є ще одна партія, близько 40 тис. доз. Зараз ця партія проходить процедуру легалізації в Україні і ближче до кінця жовтня стане доступною до використання. До кінця цього року очікуємо ще понад 100 тис. доз», – ділиться планами Лапій.

За його словами наступного, 2027-го року, очікується понад 350 тис. доз. «З 1 січня 2027-го вакцина буде доступна до 14 років, 11 місяців, 29 днів», – додав він.

Кому і скільки колоти

Згідно з інструкцією до «Гардасила 9», існує дві схеми вакцинації: двохдозова і трьохдозова. Виробник не лишив жодних варіантів для компромісу: «Застосування вакцини «Гардасил 9» повинно здійснюватися відповідно до офіційних рекомендацій».

Дозування «Гардасилу 9» скріншот Tabletki.ua

Однак в Україні, як зазначено у календарі вакцинації, щеплення робиться тільки один раз. «Ми вакцинуємо дітей один раз, проте батькам я пояснюю: відповідно до календаря щеплень, укол має бути один. Відповідно до інструкції – два. Тож якщо хочете такий курс щеплень, як вказано в інструкції, другий укол треба буде робити за власний рахунок. Якщо вас влаштовує так, як рекомендує МОЗ – теж добре», – розповідає кореспонденту «Главкома» педіатр, який працює в Київській області.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики наполягає: МОЗ пропонує курс з однієї ін’єкції не через брак вакцин, а з тих міркувань, що одного щеплення достатньо.

«Станом на початок 2025-го року 67 країн перейшли на однодозну схему вакцинації. Станом на вересень 2026 року один укол, а не два чи три, роблять вже у 93-х країнах – і хлопчикам, і дівчатам. І не з міркувань «бідності», адже серед таких країн – такі «бідні» держави, як Канада, Великобританія, Австралія. Там вакцинують, наприклад, до 24-х років включно. Так, це не відповідає інструкції. Водночас є дослідження, які вказують, що однодозна схема не відрізняється по ефективності від трьохдозної. Тоді питання: для чого платити більше? Законодавства таких країн, як Канада, Австралія, Британія, дозволяють відходити від інструкції», – зазначає Лапій.

Лапій також зазначив, що у США якийсь час діяла однодозна схема вакцинації, але з вересня 2026-го країна повернулася до двохдозної схеми.

«У Сполучених Штатах (як і в Британії чи Австралії) рішення про використання препарату off label, тобто не за інструкцією, ухвалюється Національно-технічної групи з питань імунопрофілактики в Україні. Наприклад, у Британії це JCVI (Joint Committee Vaccines and Immunization). У Штатах це цей ACIP (Advisor Committee for Immunization Practice). Проте, федеральний суддя визнав призначення нових членів ACIP з порушенням процедури, а тому повернулися до рекомендацій, що були прийняті попереднім складом ACIP», – пояснює він.

За словами Лапія, спостереження тривалістю понад вісім років засвідчують ефективність однодозної схеми. «Але в 2025-му році не було правових механізмів використовувати вакцину поза інструкцією. Це питання вирішилось після внесення змін календар щеплень, відповідно до Наказу №1722 у від 14 листопада 2025 року. Наказ затверджений Міністерством юстиції, тобто юристи це погодили», – веде далі експерт.

Саме в цьому наказі виписані зміни до календаря щеплень: визначено пріоритетність для використання поза інструкцією. За словами Лапія, на першому місці стоїть календар щеплень.

«Якщо це зазначено в календарі щеплень і не узгоджується з інструкцією, то головніше календар щеплень, а не інструкція. На другому місці – медико-технічні документи. На третьому – рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, які затверджені наказом МОЗ. І лише на четвертому – інструкція. У Німеччині такого немає, тому вони не можуть перейти на однодозну схему, а чекають, поки виробник внесе зміни в інструкцію», – додає він.

Педіатр Анна Гільфанова зауважує, що кількість доз і схеми вакцинації базуються на клінічних дослідженнях, проведених до включення вакцини в Календар для масової рутинної вакцинації.

«Якщо говорити про індивідуальний захист у випадку, коли охоплення вакцинацією незначне, то так, потрібно саме дві чи три дози – як описано в інструкції. Такі схеми формують довготривалу імунну пам'ять. Але коли вакцину почали використовувати масово, і коли охоплення вакцинацією сягнуло високих показників, виявилося, що для формування колективного імунітету, тобто для зупинки передачі ВПЛ, достатньо і однієї дози. Це відкриття, яке було зроблено після того, як була написана інструкція до вакцини. Виняток становлять лише пацієнти з ослабленим імунітетом, вони будуть отримувати три дози в незалежності від віку, – і це теж враховано в рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики», – пояснює вона.

Причин, з яких імунітет може бути ослабленим, чимало: прийом наркотичних засобів, ВІЛ-інфекція, вроджені помилки імунітету, стан після трансплантації органів, прийом імуносупресивних препаратів тощо. «У таких випадках ми не покладаємося на одну дозу, бо одна доза – це для здорової людини, за умови масової вакцинації», – додає лікарка.

Як вакцинуватися самостійно

Препарат доступний, в аптеках є. Єдине – перед тим, як купувати ампулу і бігти до амбулаторії, неодмінно проконсультуйтеся з педіатром, чи погодяться в цій амбулаторії колоти принесений пацієнтом препарат, і якщо так – які умови для цього повинні бути дотримані. Як правило, це попередній огляд лікарем, чек з аптеки, де придбали вакцину, зазначений в якому час придбання ні на хвилину не перевищує 2-х годин від моменту оплати, дотримання «холодового коридору» (транспортування вакцини з аптеки до маніпуляційного кабінету має здійснюватися у термосумці, інколи також вимагають наявність у сумці холодових агентів).

Ціна однієї дози вакцини у столичних аптеках коливається від 5,5 тис. до 6 тис. грн.

Ціна «Гардасилу 9» скріншот Tabletki.ua

Для тих, хто готовий платити більше, тільки б не носитися з термосумкою від аптеки до маніпуляційного кабінету, і не нервувати у черзі, стежачи за часом, є інший варіант: вакцинація у приватній клініці. «Гардасил 9» у таких закладає є, єдине що – окрім вартості вакцини з вас візьму ще від 800 і більше гривень зверху – за попередню консультацію лікаря.

Наталія Сокирчук, «Главком»