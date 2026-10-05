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МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
На доступність ліків впливають пошкодження складів та проблеми з логістикою
фото: Unsplash (ілюстративне)

У серпні та вересні в окремих регіонах виникали перебої з деякими препаратами

У серпні та вересні 2026 року в окремих регіонах України виникали перебої з наявністю деяких лікарських засобів. Водночас Міністерство охорони здоров’я заявило, що системного дефіциту ліків у країні наразі не зафіксовано. Про це повідомляє «Главком» з посилання на hromadske.

Тимчасові перебої, зокрема, стосувалися препаратів з активною речовиною левотироксин натрію – «Еутироксу» та «L-Тироксину». Після надходження додаткових партій цих препаратів ситуація стабілізувалася.

На доступність окремих ліків впливають пошкодження та руйнування складської інфраструктури, порушення логістики, нерівномірне постачання деяких імпортних препаратів, а також зростання попиту.

«Стійкість системи забезпечення лікарськими засобами значною мірою забезпечується наявністю декількох каналів постачання, діяльністю українських та міжнародних виробників, дистриб’юторів і аптечних мереж, а також можливістю оперативного перенаправлення товарних потоків у разі виникнення відповідних ризиків», – пояснило міністерство.

Попри пошкодження окремих складських об’єктів, дистриб’ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Для цього вони переналаштовують логістичні маршрути та ланцюги постачання.

Міністерство охорони здоров’я спільно з Держлікслужбою стежить за запасами лікарських засобів та можливостями оперативно поповнювати постачання. Також опрацьовуються питання диверсифікації місць зберігання препаратів та використання альтернативних маршрутів.

Водночас МОЗ попередив, що через продовження російських обстрілів ситуація з доступністю препаратів може змінюватися залежно від регіону та конкретного виду ліків. 

Нагадаємо, лише у вересні російські війська неодноразово атакували фармацевтичну інфраструктуру України. 3 вересня було повністю знищено склад лікарських засобів компанії «Аптека доброго дня». Унаслідок удару втрачено сотні тонн медикаментів, призначених для пацієнтів у різних регіонах України.

Також окупанти завдали ударів по складу фармацевтичної компанії Teva. Компанія після ударів заявила, що продовжує роботу та вживає заходів, аби мінімізувати їхній вплив на постачання препаратів.

Крім того, російські війська двічі атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. Після удару 23 вересня в компанії попереджали про можливі затримки у графіку виробництва, однак заявляли, що продовжать випуск ліків.

4 жовтня російські війська зруйнували виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум» у Сумах. Унаслідок атаки загинув співробітник підприємства Євген Мірошниченко. Компанія підкреслила, що зруйнований завод виробляв життєво необхідні для українців лікарські засоби. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я обстріл ліки

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