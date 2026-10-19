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Втратила свідомість і зламала ребра. Бучинська скасувала концерти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Бучинська розповіла подробиці своєї травми
фото: кадр із відео

Наталія Бучинська повідомила, коли планує повернутися на сцену

Народна артистка Наталія Бучинська скасувала та перенесла свої концерти через травму. Зірка заявила, що зламала ребра та показалася з бандажем на руці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки у Facebook.

Наталія Бучинська розповіла, що втратила свідомість, унаслідок чого впала та поламала ребра. Співачка також додала, що слова з її нової пісні «Апероль» тепер стали для неї актуальними.

«Знаєте, у моїй новій пісні є такі слова: «Якби я знала, де впаду я, собі б напевно постелила б». Тепер я можу сказати, що ці слова стали для мене в буквальному сенсі актуальними. На жаль, я дійсно впала, втратила свідомість, поламала ребра і життя вирішило трохи скоригувати не тільки мої плани, а й концертний графік», – розповіла Бучинська

Водночас Бучинська зауважила, що чекає на своє одужання. «Але не хвилюйтеся, я відновлююсь і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас», – зазначила вона

Зокрема, 30 жовтня зірка планує вже повернутися на сцену, низку концертів вона перенесла на нові дати через травму. Однак концерти співачки у Ніжині та Фастові скасовано.

Нагадаємо, народна артистка України Наталія Бучинська свого часу пережила клінічну смерть. Співачка мала проблеми зі здоров’я, зокрема в дитинстві зірка боролася із серйозною хворобою. Проблеми зі здоров’ям застали Наталію Бучинську й у дорослому віці. 

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Теги: співачка травма здоров'я Наталія Бучинська

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