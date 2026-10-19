Втратила свідомість і зламала ребра. Бучинська скасувала концерти

Наталія Бучинська повідомила, коли планує повернутися на сцену

Народна артистка Наталія Бучинська скасувала та перенесла свої концерти через травму. Зірка заявила, що зламала ребра та показалася з бандажем на руці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки у Facebook.

Наталія Бучинська розповіла, що втратила свідомість, унаслідок чого впала та поламала ребра. Співачка також додала, що слова з її нової пісні «Апероль» тепер стали для неї актуальними.

«Знаєте, у моїй новій пісні є такі слова: «Якби я знала, де впаду я, собі б напевно постелила б». Тепер я можу сказати, що ці слова стали для мене в буквальному сенсі актуальними. На жаль, я дійсно впала, втратила свідомість, поламала ребра і життя вирішило трохи скоригувати не тільки мої плани, а й концертний графік», – розповіла Бучинська

Водночас Бучинська зауважила, що чекає на своє одужання. «Але не хвилюйтеся, я відновлююсь і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас», – зазначила вона

Зокрема, 30 жовтня зірка планує вже повернутися на сцену, низку концертів вона перенесла на нові дати через травму. Однак концерти співачки у Ніжині та Фастові скасовано.

Нагадаємо, народна артистка України Наталія Бучинська свого часу пережила клінічну смерть. Співачка мала проблеми зі здоров’я, зокрема в дитинстві зірка боролася із серйозною хворобою. Проблеми зі здоров’ям застали Наталію Бучинську й у дорослому віці.