Нікотин «у подарунок»? Як працює тіньова багатомільярдна схема фіскальних «вандалів»

Через ФОПів без ліцензій реалізовується підакцизна продукція. Деталі гучної справи

Бюро економічної безпеки веде активну боротьбу з тіньовим ринком електронних сигарет. За оцінкою голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, поза радарами фіскалів, мільярдні потоки.

Наприклад, протягом 2025 року БЕБ направило до суду 51 кримінальне провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом електронних сигарет та рідин, що використовуються в цих пристроях.

Лише торік БЕБівці» вилучили майна на суму 1,3 млрд грн. Масштаби обшуків вражають: у руки слідства потрапили 6 931 944 штук (флаконів) рідини для наповнення електронних сигарет; 59 374 штук електронних сигарет; 8 778 л каністри з гліцерином і 4 754 л каністри з нікотином.

Під вал перевірок правоохоронців зокрема потрапила мережа магазинів електронних сигарет Vandal у Вінниці. Детективи БЕБ розслідують можливий незаконний обіг підакцизної продукції – нікотиновмісних рідин та компонентів для електронних сигарет.

З грудня 2025 року у цій справі судами винесено 15 ухвал, якими накладено арешти на майно, вилучене під час обшуків. Йдеться не про один магазин – слідчі працювали одразу з кількома торговими точками цієї мережі у Вінниці.

«Главком» проаналізував судові рішення і розібрався як працювала схема та як облаштований бізнес, який перед носом у Податкової створив грандіозну тіньову схему.

За версією слідства, під виглядом легальної торгівлі через ТОВ «Вінлайт Груп» у магазинах Vandal продавалася продукція, яка підпадає під категорію підакцизної. Формально компанія мала ліцензії, однак на практиці частину товарів реалізовували поза офіційним обліком.

Схема, яку описують детективи у судових ухвалах, має такий вигляд: покупець нібито купував електронний пристрій або ароматизатор, а нікотиновмісну рідину отримував «у подарунок». Таким чином, продаж підакцизного товару фактично приховували, а податки – не сплачували.

Згідно із законом, оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах на території України, здійснюється за наявності у суб’єкта господарювання відповідних ліцензій. Крім цього, з 1 жовтня 2025 року заборонена як роздрібна торгівля, так і безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу). За порушення вказаної заборони Державна податкова служба має застосувати штрафи у розмірі 200% вартості реалізованих або безоплатно наданих товарів (продукції), але не менше трьох розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, тобто не менше 25 941 грн.

Як працювала «тіньова каса»

За даними детективи БЕБ, ТОВ «Вінлайт Груп» залучило фізичних осіб-підприємців, які працювали у тих самих магазинах Vandal і за тими ж адресами, що й саме товариство. Формально – це були окремі суб’єкти господарювання. Фактично ж – частина єдиної торгової мережі.

Принципова деталь: ці ФОПи не мали ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Водночас саме через них, за даними слідства, і відбувався фактичний збут підакцизної продукції.

Все максимально просто: ТОВ «Вінлайт Груп» забезпечувало бренд, накладні та «легальну» оболонку бізнесу. ФОПи, які працювали у магазинах мережі, здійснювали реальні розрахунки з покупцями, зокрема за нікотиновмісні суміші.

Судові документи фіксують також внутрішні накладні між «Вінлайт Груп» і ФОПами, чорнові записи та значні суми готівки, вилучені безпосередньо в торгових точках. За версією слідства, це свідчить про скоординовану модель роботи, а не про самостійну діяльність окремих підприємців.

Фактично, ФОПи виконували роль буфера між «легальним» бізнесом і нелегальним обігом нікотину, дозволяючи мережі працювати одразу у двох режимах – офіційному і «тіньовому».

Саме через цю модель, підкреслюють слідчі, магазини Vandal могли роками продавати підакцизну продукцію, мінімізуючи ризики та податкове навантаження.

Магазини Vandal продовжують працювали в різних містах України фото з сайту мережі

Що вирішив суд

Під час обшуків у магазинах мережі детективи вилучили тисячі одиниць товару. У судових ухвалах фігурують: нікотиновмісні підсилювачі міцності; ароматизатори, гліцерин та рідини для самозамішування; картриджі та випаровувачі; под-системи різних брендів; грошові кошти; чорнові записи, накладні, фінансові документи; комп’ютерна техніка та мобільні телефони.

Усе це суд визнав речовими доказами і наклав арешт, щоб майно не зникло і не було продане до завершення слідства.

В усіх випадках Вінницький міський суд став на бік слідства та дозволив арешт майна. Судді дійшли висновку, що вилучені товари можуть мати значення для встановлення обставин можливих правопорушень і повинні зберігатися до завершення розслідування.

фрагмент з судової ухвали

Станом 16 лютого 2026 року, у справі Vandal детективи БЕБ здійснюють необхідний комплекс процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і прийняття обґрунтованих рішень за його результатами.

Хто стоїть за бізнесом

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Вінлайт Груп» було зареєстровано у травні 2024 року. Теперішньою засновницею та бенефіціарною власницею компанії є киянка Марина Півовар. Керівником підприємства зазначений Дмитро Даревич, який був першим власником фірми.

При цьому «Вінлайт Груп» – не єдиний бізнес Півовар у мегаприбутковій тютюновій сфері. За даними YouControl, вона також володіє ще кількома компаніями, які працюють на ринку електронних сигарет і тютюнових виробів. Йдеться про ТОВ «Вейп Хаб», «Черіком», «Терн Груп» та «Інтера Корп». Деякі з цих компаній мають магазини у Львові, Рівному, Чернівцях, Тернополі та Вінниці, і формально спеціалізуються на роздрібній торгівлі тютюновими виробами та електронними сигаретами.

Цікаво: до вересня 2023-го мережа «Вейп Хаб» належала Ярославу Вознюку з Броварів. Людина із ініціалами Вознюк Я.О. станом на 2019 рік працювала головним державним ревізором-інспектором у Головному управління Державної податкової служби Києва.

У 2023 році Вознюк вийшов зі складу власників, і його місце зайняли дві кіпрські фірми – C.S. Capital Shield Ltd та Brightshield Ltd. Після цього компанія кілька разів змінювала керівників. Зараз директором записаний Олексій Барановський, а власницею вищезгадана Марина Півовар.

У судовому реєстрі є кілька рішень за 2023-2024 роки щодо «Вейп Хаб». Зокрема, продавців мережі притягували до відповідальності за продаж товарів без обов’язкових акцизних марок.

Мережа магазинів «Вейп Хаб» має до 20 стаціонарних магазинів в Україні фото з сайту мережі

Львівський підрозділ Бюро економічної безпеки розслідував діяльність компанії «Вейп Хаб» ще у 2023 році. За даними слідчих, через мережу магазинів та сайт продавалися електронні сигарети без акцизів або з підробленими марками, часто – повз офіційну касу. Як йдеться у судових документах, цю схему організували четверо підприємців, щоб прикрити незаконну діяльність і приховати доходи від податкового обліку. У справі проводилися кілька обшуків, вилучалися товари та накладалися арешти, проте станом на кінець 2023 року остаточних рішень щодо власників не оприлюднено.

Повертаючись до діяльності мережі Vandal (має вісім магазинів у Львові та ще кілька десятків у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях): за даними судового реєстру, її продавців неодноразово штрафували за торгівлю без фіскальних чеків та без акцизів. Улітку 2023 року щодо вищезгаданої мережі було порушено кримінальне провадження. Слідчі вбачали створення організованої групи, яка продавала електронні сигарети та додатки до них невідомого походження і без акцизів. Спочатку справу розслідували СБУ на Івано-Франківщині, потім передали до головного підрозділу детективів БЕБ. До суду справа дійшла лише за статтею про незаконну торгівлю підакцизними товарами, вчинену групою осіб у змові.

Згідно з даними сайту «Судова влада», обвинуваченими є Віра Пронь, Андрій Костів, Марія Галюк, Юрій Мазур, Наталя Ониськів та Олександр Курач. Усі вони тісно пов’язані з бізнесом на електронних сигаретах. Наприклад, Олександр Курач раніше був співвласником фірми «Інтера Корп», яка зараз належить Марині Півовар, а Наталя Ониськів – директорка ще однієї її компанії «Терн Груп». Юрій Мазур раніше володів ТОВ «Франківськ Юнайтед», яка теж займалася продажем електронних сигарет без офіційного обліку.

Судять обвинувачених з листопада 2024 року у Тернопільському міськрайонному суді, проте процес затягується – то один із підсудних не з’являється, то адвокати переносять засідання.

Нагадаємо, раніше «Главком» випустив серію матеріалів про мережу електронних сигарет Uvape. За версією правоохоронців, нелегальна продукція (нікотиновмісні суміші та рідини, що використовуються в електронних сигаретах) реалізовується через точки цієї роздрібної торгівлі на території України та і на вебресурсі Uvape. Влітку 2025 року БЕБ здійснило низку негласних слідчих дій у київських магазинах Uvape, провівши обшуки та вилучивши товар.

Кароліна Терещенко, «Главком»