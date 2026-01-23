«Ситуація вкрай складна». Кличко знову звернувся до киян із заявою

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок

Мер столиці звернувся до мешканців міста: «Ситуація вкрай важка і це може бути ще не найскладніший момент»

У кожному районі столиці місцева влада визначила спеціальні опорні пункти незламності, де кияни зможуть не лише зігрітися, а й залишитися на ночівлю у разі тривалої відсутності тепла та світла. Через високу ймовірність нових атак ворога на критичну інфраструктуру, місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, опорні пункти забезпечать пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням та засобами гігієни.

«Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій», – заявив Кличко.

Мер столиці звернувся до мешканців міста. «Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент», – сказав він.

Очільник КМДА порадив киянам, які залишаються у місті, зробити запас продуктів, води, необхідних ліків. «Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх», – порадив він.

Мер столиці звернувся до роботодавців і попросив організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

«У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, – це районна держадміністрація», – пояснив він.

Кличко наголосив, що районні адміністрації на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які міська влада має вирішувати спільно, тому всі повинні працювати злагоджено.

«Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів», повідомив мер Києва.

Кличко підкреслив, що сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Також цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.

«Ми вистоїмо! Як би складно не було!», – додав Кличко.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

На початку січня мер столиці Віталій Кличко вже звертався до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Пізніше в інтерв'ю британському виданню The Times Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.