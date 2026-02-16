Головна Країна Кримінал
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Правоохоронці аналізують діяльність мережі електронних сигарет Uvape. Проведено десятки обшуків та вилучено велику кількість продукції
фото з відкритих джерел

Мережа Uvape «сховалася» від БЕБ за ліцензією іншої фірми, але та теж проходить у скандальному кримінальному провадженні

Мережа електронних сигарет Uvape, щодо якої рік тому Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування, знайшла спосіб замаскувати свою діяльність під законну. Як з’ясував «Главком», донедавна бренд використовував ліцензію компанії «Фрейтіс» на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, але її термін дії закінчився 29 грудня 2025 року. Відразу ж після публікації «Главкома» Uvape почав реалізовувати продукцію від імені компанії «Рестрейд», яка має діючу ліцензію.

Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 1
скрнішот із сайту Uvape

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, ТОВ «Рестрейд» зареєстровано 10 червня 2025 року. Єдиною засновницею та власницею є маловідома киянка Ганна Корж.

Як стало відомо «Главкому», компанія «Рестрейд» також засвітилася у кримінальному провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки, де фігурує мережа Uvape. Ідеться про розслідування за фактами незаконного виготовлення і збуту підакцизних товарів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За версією Бюро економічної безпеки, нелегальна продукція (нікотиновмісні суміші та рідини, що використовуються в електронних сигаретах) реалізовується через точки роздрібної торгівлі на території України та і на вебресурсі Uvape.

31 липня 2025 року детективи БЕБ прийшли з обшуком до магазину мережі Uvape на столичному проспекті Павла Тичини, 9. Там правоохоронці виявили продавця, яка була працевлаштована у ТОВ «Рестрейд».

Крім того, суд арештував документацію у вищезгаданому магазині, де серед іншого були чеки, сформовані ТОВ «Рестрейд».

У відповіді на запит «Главкома» Бюро економічної безпеки повідомило: проводиться необхідний комплекс процесуальних дій (щодо діяльності мережі електронних сигарет Uvape – «Главком»), спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та прийняття за результатами досудового розслідування обґрунтованих рішень.

Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 2
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 3
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 4

Також у відповіді на запит «Главкома» Офіс генпрокурора зазначив, що у кримінальному провадженні щодо Uvape аналізується діяльність службових осіб понад десяти суб’єктів господарської діяльності («Фрейтіс», «Зентос», «Ріксейтед», «Ліфтенд», «Трінталс», «Кантрікс», «Грейтерс», «Ювп Лаб», «Контрікс», «Рінтон», «Рентан») у рамках незаконної реалізації електронних сигарет та рідин, що використовуються у цих сигаретах.

«Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, проводяться необхідні слідчі та інші процесуальні дії, тривають судові експертизи з дослідження вилучених речовин, предметів та обладнання. У кримінальному провадженні наразі про підозру не повідомлено», – зауважили в Офісі генпрокурора.

Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 5
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 6
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи) фото 7

Крім цього, силовики підтвердили продовження розслідування в іншому кримінальному провадженні за фактом контрабанди підакцизних товарів. Ідеться про групу осіб, частина з яких уже має вироки, які у пунктах пропуску Львівської та Волинської областей, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, переміщували підакцизні товари (електронні сигарети). Згідно товарно-транспортних документів, отримувачем вантажу товарів було ТОВ «Тиса Енерджі Груп», яке контролюється мешканцем Ужгорода Іваном Чейпешом, у минулому помічника народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Костюха на громадських засадах. Раніше журналіст Євген Плінський писав, що пан Чейпеш через свою ТОВ «Тиса Енерджі Груп» є головним постачальником мережі Uvape.

Як відомо, Бюро економічної безпеки запідозрило мережу Uvape в отриманні прибутків від незаконного збуту підакцизних товарів, зокрема, нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

«У точках роздрібної торгівлі, як і в інтернет-магазині, продаються рідини, використовуються в електронних сигаретах та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, котрі складаються з гліцерину, пропіленгліколю ароматизатори – продаються окремо. Проте продавці пропонують як подарунок нікотиновмісну суміш, тим самим, здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації дарунка підакцизної продукції жодним чином не відображений», – розписали «схему» правоохоронці.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив: весь ринок електронних сигарет перебуває в тіні. «Нічого не змінилось (за останній рік – «Главком»). Там все погано», – сказав обранець.

Нагадаємо, що, згідно із законом, оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах на території України, здійснюється за наявності у суб’єкта господарювання відповідних ліцензій.

Крім цього, з 1 жовтня 2025 року заборонена як роздрібна торгівля, так і безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу).

За порушення вказаної заборони, Державна податкова служба уповноважена на накладення фінансових санкцій у вигляді штрафу у розмірі 200 відсотків вартості реалізованих або безоплатно наданих товарів (продукції), але не менше 3 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (тобто не менше 25 941 грн).

