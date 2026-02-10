Головна Київ Новини
Прибирати сніг у Києві мають балансоутримувачі: бізнес обурений наказами КМДА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
КМДА зазначила, що прибирати сніг мають усі балансоутримувачі
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

«Підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані оперативно прибирати балансові території від снігу та ожеледі»

Згідно з правилами благоустрою міста Києва, обов’язок прибирання снігу покладається на всіх балансоутримувачів – підприємства, організації та установи незалежно від форми власності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані оперативно прибирати балансові території від снігу та ожеледі. Прилегла територія обмежується бортовим каменем проїжджої частини вздовж підприємств або на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою», – нагадує КМДА.

Відповідно до правил благоустрою міста Києва підприємства, організації та установи зобов’язані:

  • очищати дахи та козирки, огороджувати небезпечні ділянки, вивозити сніг протягом доби;
  • прибирати тротуари не пізніше 30 хв після початку снігопаду, повторювати прибирання кожні 1,5 години, щоб уникнути ожеледиці;
  • ліквідовувати слизькість фракційним способом чистим піском без солі.

Також заборонено скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми. За невиконання цих правил передбачене накладення штрафів від 340 до 1700 грн.

Реакція бізнесу

Бізнесмен Гарік Корогодський відреагував на указ КМДА. Він заявив, що не розуміє логіки ухвалення наказів, які фактично ніхто не виконує, зауваживши, що його бізнес самостійно прибирає сніг, тоді як не всі мають таку можливість.

Прибирати сніг у Києві мають балансоутримувачі: бізнес обурений наказами КМДА фото 1

«Чим ви думали, коли забирали у нас рішенням Київради тротуари, для того, щоб збирати гроші за паркінг. Чим ви думаєте, коли видаєте накази, які ніхто не виконує – ми свій сніг прибираємо, але не всі це можуть. Де наші податки? Де гроші з бюджету, які йдуть на комунальні підприємства? Ваше передостаннє розпорядження – годувати лежачих людей – ви забули надати своїм людям їжу, райони звертались до життєлюба. Чи знаєте ви, що благоустрій, підпорядкований КМДА та меру, виписує штрафи за прибирання снігу – бо це заважає руху транспорту», – обурився бізнесмен.

До слова, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з головами райдержадміністрацій столиці, на якій акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

