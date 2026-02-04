Головна Київ Новини
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)
Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року
фото: Національна поліція Києва

Винуватця аварії, водія БМВ, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні

Слідчі столичної поліції з’ясовують деталі смертельної автопригоди на вулиці Стеценка, що сталася у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У результаті зіткнення загинула 19-річна пасажирка BMW
У результаті зіткнення загинула 19-річна пасажирка BMW
фото: поліція Києва/Facebook

За попередньою інформацією правоохоронців, учора, 3 лютого, близько 16:15 водій BMW рухався з боку станції метро «Сирець» у напрямку площі Валерія Марченка. 21-річний керманич виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль KIA, за кермом якого був 44-річний чоловік.

У результаті зіткнення пасажирка BMW – 19-річна жителька Київської області – отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці. Винуватця аварії, водія БМВ, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Керманич автомобіля KIA внаслідок ДТП не постраждав.

Поліція встановлює обставини та механізм зіткнення на Стеценка
Поліція встановлює обставини та механізм зіткнення на Стеценка
фото: поліція Києва/Facebook

На місці події працювали слідчі з розслідування ДТП та оперативники. За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Поліція продовжує встановлювати всі обставини та механізм зіткнення на Стеценка. 

Нагадаємо, 2 лютого на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Удар під час зіткнення був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.

Теги: розслідування автомобіль водій смерть ДТП Київ

