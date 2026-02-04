Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)

Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року

Винуватця аварії, водія БМВ, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні

Слідчі столичної поліції з’ясовують деталі смертельної автопригоди на вулиці Стеценка, що сталася у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У результаті зіткнення загинула 19-річна пасажирка BMW фото: поліція Києва/Facebook

За попередньою інформацією правоохоронців, учора, 3 лютого, близько 16:15 водій BMW рухався з боку станції метро «Сирець» у напрямку площі Валерія Марченка. 21-річний керманич виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль KIA, за кермом якого був 44-річний чоловік.

У результаті зіткнення пасажирка BMW – 19-річна жителька Київської області – отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці. Винуватця аварії, водія БМВ, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Керманич автомобіля KIA внаслідок ДТП не постраждав.

Поліція встановлює обставини та механізм зіткнення на Стеценка фото: поліція Києва/Facebook

На місці події працювали слідчі з розслідування ДТП та оперативники. За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Поліція продовжує встановлювати всі обставини та механізм зіткнення на Стеценка.

Нагадаємо, 2 лютого на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Удар під час зіткнення був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів провели деблокацію тіла. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.