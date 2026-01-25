Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП

Ексглава Офісу президента здійснив спробу скасувати арешт свого майна

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак пішов у суди добиватися зняття арешту зі свого майна, який санкціонували Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи)».

На початку грудня 2025 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на це майно. Що конкретно арештовано, правоохоронці не повідомляли. Натомість окремі журналісти раніше зазначали, що детективи НАБУ вилучили у Єрмака декілька телефонів і ноутбуків.

Як з’ясував «Главком», 16 грудня Єрмак та його адвокат Артем Захаров подали апеляційну скаргу щодо скасування арешту майна. 19 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції.

Що цікаво: «Главком» звернув увагу на номер кримінального провадження (52025000000000472), у рамках якого НАБУ і САП провело обшуки в Андрія Єрмака. Це так звана справа Міндіча і Ко – масштабні розкрадання бюджетних коштів у сфері енергетики. Однак, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, колишній очільник Офісу президента немає статусу підозрюваного.

Зі свого боку «Главком» попросив адвоката Артема Захарова прокоментувати судові перепитії довкола його клієнта Андрія Єрмака. «Наразі не маю повноважень для надання коментарів», – зазначив юрист.

Нагадаємо, що 28 листопада 2025 року НАБУ і САП прийшли з обшуками до глави Офісу президента. Слідчі дії проводилися у нього вдома. Пізніше Єрмак це підтвердив у своєму телеграм-каналі: «Їм (антикорупційним органам, – «Главком») було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями».

Обшуки тривали пів дня і врешті призвели до відставки Єрмака з посади керівника Офісу президента. Жодних офіційних комунікацій слідство не проводило з суспільством щодо того, що шукало в ексочільника Офісу президента.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Колишній очільник Банкової заявляв, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.