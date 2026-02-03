Головна Думки вголос Михайло Непран
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Астрологія ідеального бізнесу під час війни

Людина не може довго жити в режимі повної невизначеності
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Війна робить майбутнє тривожним, а горизонт планування туманним

Коли зникають плани, з’являється запит і попит на пояснення. І саме в цей момент різко росте ринок, який офіційна статистика майже не бачить – езотеричні та «чудодійні» послуги. Йдеться не про віру і не про містицизм. А про економіку. Про попит, пропозицію і маржинальність.

Астрологія й бізнес – це бізнес невизначеності, підґрунтям якого є архаїчна культура українців, яка має міцне історичне коріння довіри до віщунів й характерників.

У всі часи людина в кризі купує не передбачення. Вона купує зменшення тривоги. Купує відчуття, що хаос має структуру, а події – сенс. Класичні інституції в таких умовах говорять складно і обережно: «ризики», «сценарії», «ймовірності». Езотеричний сервіс говорить просто і персонально: «буде так». Ринок швидкої відповіді завжди перемагає ринок складних пояснень.

Психотерапевт ставить питання. Ворожка дає відповідь. У стані стресу багато людей обирають відповідь. Тут не про питання «розвиненості» чи «відсталості». Це питання культурного маршруту довіри.

В американській традиції є інституційна психологічна допомога. Навіть культура й ринок особистих психологів. В Україні історично сильніша роль неформального порадника: знахаря, порадниці, віщуна. Не тому, що люди наївні. А тому, що століттями держава була далеко, інституції – ворожі, а особисті рішення треба було ухвалювати оперативно.

Так і склався наш культурний архетип: довіра до неформальних, але традиційних архаїчних знань. Спадщина і мудрість віків тепер – ринок астопрогнозів.

Українська традиція довго зберігала віру в практичну містичну допомогу, як частину народного побуту. Не як шоу, а як сервіс. Поруч із травником, повитухою і шептухою. Це була не екзотика, а форма народної психології до появи професійної психології.

Другий пласт. Історичний образ характерника. Людини, яка «знає і вміє більше», «бачить наперед», «володіє внутрішньою силою». Не історичний факт, а культурний символ, відомий з народних пісень, міфів, легенд та літературних творів. Але символи формують попит не гірше за інституції.

Третій пласт. Сучасна мова «псевдонауковості», психологізація суспільства. Ринок дуже швидко адаптувався. Сьогодні продається не магія, продається «інтуїція», «підсвідомість», «нейрополя/нейромережі», «частоти», «стани мозку». Наука дійсно говорить про суттєву роль інтуїтивних рішень і підсвідомої обробки інформації. Ринок робить наступний крок й починає продавати це як надздібності. Це класичний маркетинговий апгрейд продукту.

Якщо дивитись холодно, то бачимо майже ідеальну бізнес-модель. Окреме питання – ціна. І вона значно вища, ніж багато хто уявляє.

Провів невелике дослідження ринку. Середня ринкова вартість індивідуальної консультації у практикуючого таролога, астролога чи «енергопрактика» сьогодні часто починається приблизно від 50 доларів за сеанс. Це нижній масовий сегмент.

«Топ-фахівці» з іменем, медійною впізнаваністю, чергою за записом працюють у діапазоні кілька сотень доларів за індивідуальний розбір. Публічно відомі ще й можуть ставити ціну і на рівні близько тисячі доларів за персональну сесію.

А в закритому преміальному сегменті, де продається не просто консультація, а довгостроковий супровід і конфіденційність, чеки можуть відрізнятися в рази, як і на будь-якому ринку індивідуальної довіри. Це вже не «народна магія». А повноцінний сервіс із преміальним ціноутворенням. 

Бізнес, у якого:

  • Собівартість мінімальна.
  • Інфраструктура символічна.
  • Ліцензії не потрібні.
  • Результат невимірюваний.
  • Відповідальність розмита.
  • Ціноутворення емоційне.

У традиційному бізнесі важко довести якість. Тут майже неможливо довести її відсутність. Продукт нематеріальний. Його не можна зважити, протестувати або сертифікувати.

Окремо про структуру ринку.

Є масовий сегмент: онлайн-курси, ефіри, підписки, розбори, контент. Він видимий, цифровий, частково прозорий для податкових інструментів. Але чеки там відносно невеликі.

Є закритий сегмент: приватні консультації за рекомендаціями. Як у будь-якому ринку вражень, існує преміум-ніша. Там купують не публічність, а конфіденційність. Доступ, персональну увагу. У таких сегментах завжди вищий чек і нижча видимість. Це типовий закритий ринок послуг і довіри.

Фіскально він майже невловимий. Бо держава звикла рахувати товар, контракт і акт виконаних робіт. А езотерики продають розмову, інтерпретацію, символічну дію, емоційний ефект. Часто за готівку або дрібні перекази. Формально це «консультація». А по суті, послуга сенсу. Податкова добре бачить метал і зерно. А емоції поки не сканує.

І головне, що цей ринок прогнозів прямо прив'язаний до тривалості стресу. Чим довше триває війна, тим довше живе попит на пояснення майбутнього. Людина не може довго жити в режимі повної невизначеності. Вона або знаходить опору в інституціях, планах, мріях або купує її на ринку символічних відповідей. Це поведінкова економіка періоду глобальної турбулентності.

Ринок езотерики аж ніяк не економічна периферія. Це сектор послуг невизначеності. Він завжди росте там, де падає прогнозованість. І зникає не тоді, коли його висміюють, а тоді, коли повертається довіра до раціональних пояснень майбутнього, до науки, культури, людей поруч. Бо ж довіра – основа капіталізму.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: держава бізнес війна економіка

