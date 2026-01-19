Головна Київ Фото
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва
Вулиці столиці стали небезпечними через ожеледицю там, де сніг прибирали недостатньо добре або не прибирали зовсім
фото: Марина Сингаївська/Facebook

Особливо цинічно виглядає суцільна ковзанка на тротуарі поблизу Інституту ортопедії і травматології

У центрі Києва, зокрема на вулицях Ярославів Вал та Бульварно-Кудрявській, тротуари перетворилися на суцільну ковзанку з поодинокими сухими ділянками. Про це повідомила журналістка Марина Сингаївська, інфрпмує «Главком».

Вулиці у центрі Києва перетворилися на ковзанку
Вулиці у центрі Києва перетворилися на ковзанку
фото: Марина Сингаївська/Facebook
Ковзанка на вулицях столиці
Ковзанка на вулицях столиці
фото: Марина Сингаївська

За словами киянки, біля окремих магазинів можна побачити незначні сліди солі. «Це виглядає так, ніби Гензель і Гретель у лісі розкидали останні крихти хліба», – іронічно зауважила вона.

Особливо цинічною, зазначає журналістка, є ситуація поблизу Інституту ортопедії і травматології, куди щодня приходять люди з травмами та проблемами опорно-рухового апарату.

Ковзанка на підступах до центральних воріт Інституту ортопедії
Ковзанка на підступах до центральних воріт Інституту ортопедії
фото: Марина Сингаївська
Тротуари у центрі Києва, по яких складно пересуватися
Тротуари у центрі Києва, по яких складно пересуватися
фото: Марина Сингаївська

Водночас Сингаївська звернула увагу на добре почищений тротуар біля будівлі «Укрексімбанку», що, за її словами, доводить: належне прибирання можливе навіть за таких погодних умов.

Такий вигляд мають тротуари там, де вчасно було прибрано сніг
Такий вигляд мають тротуари там, де вчасно було прибрано сніг
фото: Марина Сингаївська
Почищений шматочок тротуару на Бульварно-Кудрявській
Почищений шматочок тротуару на Бульварно-Кудрявській
фото: Марина Сингаївська

«КМДА, я знаю, що тротуари мають прибирати балансоутримувачі, але ви, як міська влада, мусите це контролювати», – звернулася журналістка.

Зауважимо, щр мер столиці Віталій Кличко провів сьогодні нараду з головами райдержадміністрацій столиці, на якій акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Мер дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію, після чого пообіцяв звернутися до президента, який призначає глав районів без погодження з мером, вжити кадрових заходів. Мер підкреслив, що за чинним законом він не має повноважень навіть винести догану головам районів, тому змушений звертатися до президента для можливого реагування на проблему. 

Зауважимо, що заява Кличка пролунала після того, як ЗМі повідомили, що у Києві сильна ожеледиця на тротуарах і поблизу станцій метро призвела до травмувань і смертельного випадку. Зокрема, повідомлялося, що небезпечно слизько в районі станцій метро «Героїв Дніпра» та «Оболонь», а також на підходах до станції метро «Деміївська». 

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

