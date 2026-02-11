Головна Київ Новини
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Влада закликає балансоутримувачів вчасно встановлювати захисні огорожі та очищувати покрівлі
фото: КМДА

Рятувальники наголошують, що під час проходження повз будівлі слід бути максимально уважними

Із підвищенням температури повітря у столиці значно зростає ризик сходу снігових мас та падіння крижаних бурульок із дахів будівель. Рятувальники та міська влада закликають киян бути гранично обережними та дотримуватися правил безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рекомендації ДСНС та Департамент територіального контролю міста Києва.

Як уберегтися від падіння бурульок: поради ДСНС

Рятувальники наголошують, що під час проходження повз будівлі слід бути максимально уважними:

  • Не стійте під карнизами та балконами, де утворилося намерзання.
  • Тримайте дистанцію: рухаючись уздовж будинків, намагайтеся триматися на відстані 3–4 метрів від стін.
  • Не ігноруйте стрічки: місця з попереджувальними стрічками є зонами підвищеної небезпеки.
  • Дійте швидко: якщо почули підозрілий шум зверху – не зупиняйтеся і не піднімайте голову. Найкращий варіант – якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.
  • Паркування: не залишайте автівки впритул до будинків, оскільки брила льоду може пошкодити транспорт.

Безпека дітей під час відлиги

Батькам та педагогам нагадують про необхідність пояснити дітям небезпеку ігор під дахами під час відлиги. Прогулюючись із візками чи санчатами, обирайте маршрути подалі від місць можливого падіння крижаних брил.

Хто відповідальний за очищення дахів?

У Департаменті територіального контролю Києва нагадують: збивати бурульки та прибирати накриження мають балансоутримувачі. Це стосується:

  • ОСББ та керуючих компаній (ЖЕКів);
  • власників комерційних об’єктів (магазинів, офісних центрів тощо).

Дотримання Правил благоустрою міста Києва – це не лише обов’язок, а й питання безпеки містян. Балансоутримувачів закликають вчасно встановлювати захисні огорожі та очищувати покрівлі.

Нагадаємо, згідно з правилами благоустрою міста Києва, обов’язок прибирання снігу покладається на всіх балансоутримувачів – підприємства, організації та установи незалежно від форми власності. Бізнесмен Гарік Корогодський відреагував на указ КМДА. Він заявив, що не розуміє логіки ухвалення наказів, які фактично ніхто не виконує, зауваживши, що його бізнес самостійно прибирає сніг, тоді як не всі мають таку можливість.

До слова, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з головами райдержадміністрацій столиці, на якій акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

