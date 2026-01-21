Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів

У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»

У Києві судитимуть 35-річного місцевого жителя. Його підозрюють у допомозі військовозобов'язаному виїхати за кордон в обхід пунктів пропуску. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком»

За даними слідства, фігурант справи знаходив «клієнтів» серед кола своїх знайомих та за винагороду у $20 тис. обіцяв забезпечити їм перетин державного кордону України. За задумом зловмисника, «клієнт» мав самостійно дібратися до Львівської області, де надалі його мали перевезти до Румунії на автомобілі в обхід блокпостів.

«У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією.

Раніше поліцейські Києва оголосили про підозру двом чоловікам, які за 20 тис. грн обіцяли військовозобов’язаному зняти його з розшуку у ТЦК та влаштувати на критичне підприємство. За даними правоохоронців, зловмисники пропонували чоловікам призовного віку незаконне «вирішення» питань щодо зняття з розшуку та подальшого бронювання з використанням впливу на посадових осіб ТЦК та СП. Формальним приводом для цього було оформлення військовозобов’язаних до штату підприємства критичної інфраструктури.

До слова, на Тернопільщині суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який ухилився від призову за мобілізацією. Обвинувачений не визнав провини, заявивши, що не проти служити, але лише на власних умовах.