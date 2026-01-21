Головна Київ Новини
search button user button menu button

Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
фото: Національна поліція Укрвїни

За задумом зловмисника, «клієнт» мав самостійно дібратися до Львівської області, де надалі його мали перевезти до Румунії на автомобілі в обхід блокпостіd

У Києві судитимуть 35-річного місцевого жителя. Його підозрюють у допомозі військовозобов'язаному виїхати за кордон в обхід пунктів пропуску. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком»

За даними слідства, фігурант справи знаходив «клієнтів» серед кола своїх знайомих та за винагороду у $20 тис. обіцяв забезпечити їм перетин державного кордону України. За задумом зловмисника, «клієнт» мав самостійно дібратися до Львівської області, де надалі його мали перевезти до Румунії на автомобілі в обхід блокпостів.

«У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією. 

Раніше поліцейські Києва оголосили про підозру двом чоловікам, які за 20 тис. грн обіцяли військовозобов’язаному зняти його з розшуку у ТЦК та влаштувати на критичне підприємство. За даними правоохоронців, зловмисники пропонували чоловікам призовного віку незаконне «вирішення» питань щодо зняття з розшуку та подальшого бронювання з використанням впливу на посадових осіб ТЦК та СП. Формальним приводом для цього було оформлення військовозобов’язаних до штату підприємства критичної інфраструктури.

До слова, на Тернопільщині суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який ухилився від призову за мобілізацією. Обвинувачений не визнав провини, заявивши, що не проти служити, але лише на власних умовах. 

Теги: Київ ухилянти мобілізація розслідування поліція кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Львівщині водій вистрілив у бус ТЦК
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення
14 сiчня, 17:07
Правоохоронці вилучили, після чого провели контрольоване знищення небезпечної знахідки
На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)
14 сiчня, 12:04
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
Тролейбус провалився в діру в асфальті у центрі Києва
У центрі Києва під тролейбусом провалився асфальт: рух на Софіївській перекрито (фото)
7 сiчня, 13:07
З листопада 2013 по лютий 2014 року координував роботу Євромайдану в Києві на Майдані Незалежності, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка
Вулиця Парубія у центрі столиці: як проголосували кияни у додатку «Київ Цифровий»
2 сiчня, 12:38
Приміщення розташоване на першому поверсі університету по вулиці Івана Франка у Шевченківському районі
Суд закрив у центрі Києва ресторан, який працював в одному з корпусів університету Драгоманова
30 грудня, 2025, 15:44
ДТП сталася 29 грудня близько 13:00 на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
29 грудня, 2025, 16:31
На передовій не вистачає бійців
«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му
23 грудня, 2025, 20:16
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
23 грудня, 2025, 10:20

Новини

Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва
Скандал у Білоцерківському ТЦК: Лубінець б'є на сполох через антисанітарію
Скандал у Білоцерківському ТЦК: Лубінець б'є на сполох через антисанітарію
Київ уже покинули 600 тис. людей. Кличко заявив про критичну ситуацію
Київ уже покинули 600 тис. людей. Кличко заявив про критичну ситуацію
У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік
У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua