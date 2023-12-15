Головна Публікації
search button user button menu button

Орбану – 10 млрд, Путіну – «підбите око», Україні – старт переговорів про членство в ЄС

Тема тижня
Наталія Сокирчук glavcom.ua
Орбану – 10 млрд, Путіну – «підбите око», Україні – старт переговорів про членство в ЄС
Перетягнути угорського прем’єра Віктора Орбана на бік України пробували і президент Зеленський, і президент Євроради Шарль Мішель
фото: AP

Західні ЗМІ аналізують історичне рішення Євроради

Європейська рада вчора вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС.

«Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – прокоментував це президент Зеленський.

«Я запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту», – написав президент Європейської ради Шарль Мішель у соцмережі Х (колишній Twitter).

Як на рішення оголосити старт переговорів про вступ України до ЄС відреагувала західна преса, що вона пише про нюанси переговорів і можливі складнощі, які можуть виникнути в України на шляху до ЄС – у матеріалі «Главкома».

Європейська рада також вирішила відкрити переговори про входження з Республікою Молдова. Зафіксовано надання статусу країни-кандидата на входження до ЄС для Грузії, та початок переговорів щодо членства з Боснією і Герцеговиною, щойно ця країна виконає мінімальні вимоги критеріїв щодо членства.

Різниця у ситуаціях між Грузією і Україною та Молдовою полягає у тому, що наступним кроком для Грузії має стати рекомендація про відкриття переговорів про вступ – тобто етап, який вчора пройшли Україна та Молдова.

«Ми, європейці, не відпускаємо Україну»

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо назвав початок переговорів про членство «підбитим оком» Путіну.

«Це дуже чітке повідомлення Москві. Ми, європейці, не відпускаємо Україну», – додав він.

«ЄС надсилає серйозний сигнал Путіну на тлі стурбованості тим, що Захід начебто втратив інтерес підтримувати Київ у його боротьбі», –зазначає ВВС.

«Попри те, що вступ до ЄС займе роки, оголошення у четвер стало символічною перемогою, яка, ймовірно, розлютила Путіна, який назвав європейські амбіції України «формою агресії», – зауважує The New York Times.

The Atlantic Council зазначає, що це демонструє не лише політичну, а й моральну підтримку українців з боку Європи.

«Новини з Брюсселя вчасно підбадьорили українців на тлі зростаючої похмурості через військову патову ситуацію у війні з Росією та ознак послаблення рішучості Заходу продовжувати підтримувати Україну до 2024 року і далі. В останні місяці новий великий пакет допомоги США для України став заручником внутрішньої політики, а у ЄС виникли розбіжності щодо амбітних планів надання Україні довгострокової програми підтримки. Тим часом, обіцянки щодо нової допомоги з боку міжнародних партнерів України впали до найнижчого рівня з початку російського вторгнення», – йдеться у матеріалі.

Перерва на каву за 10 мільярдів

Єдиним противником початку переговорів про вступ України у ЄС у Єврораді був (і залишається) прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Переконати цього політика намагалися і президент Євроради Шарль Мішель, і відомий європейський переговірник, президент Франції Еммануель Макрон. Втім найбільшого успіху досяг канцлер Німеччини Олаф Шольц, пустивши у хід не тільки слова, а й гроші. Низка американських та європейських ЗМІ, зокрема The Guardian написали, що Орбан погодився залишити залу у момент голосування щодо України в обмін на розмороження 10 (із загалом 30) млрд євро, призначених для Угорщини. Нагадаємо, вони були заморожені через проблеми з верховенством закону і хабарництвом. Формальна причина розмороження – успіх країни у завершенні судової реформи.

Як пише видання Politico, Шольц влаштував Орбану coffee break у розпал дискусії щодо українського питання. Так, коли дискусія, здавалося б, зайшла у глухий кут, Шольц раптом запропонував Орбану вийти і випити кави. Він зробив цю пропозицію за спільним круглим столом, перед усіма лідерами ЕС. Орбан вийшов і не брав участі у голосуванні. Решта учасників проголосували «за».

«Шольц використав старий трюк із часів своєї соціалістичної молодості», – прокоментував анонімно чиновник ЄС, маючи на увазі молодіжну організацію Соціал-демократичної партії Шольца (SPD), у якій канцлер обіймав посаду заступника голови у 80-ті.

У той же час, Орбан продовжує блокувати пакет допомоги ЄС Україні на 50 млрд євро.

«Орбан досяг того, чого слід було очікувати. Його вибір – самоізоляція», – цитує The Guardian високопоставленого дипломата ЄС.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар не став критикувати угорського лідера.

«Орбан окреслив свою позицію дуже рішуче. Він не згоден із цим рішенням і не змінює своєї думки у цьому сенсі, але, по суті, вирішив не використовувати право вето», – сказав він.

Александер Де Кроо – активний прибічник антиросійських санкцій
Александер Де Кроо – активний прибічник антиросійських санкцій
фото: Facebook/Олександр Де Кроо

Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо, слова якого наводить NPR, вважає, що Орбан «не скористався правом вето, оскільки розумів, що це було би невиправданим».

Bloomberg зазначає: «Угорський лідер раніше приголомшив столицю ЄС, провівши переговори з Путіним у Пекіні у жовтні. Це була перша двостороння зустріч між главою уряду країни ЄС і Путіним після того, як було видано міжнародний ордер на арешт російського лідера».

Bloomberg також нагадує, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто кілька разів відвідував Москву з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну і також кілька разів зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, востаннє – у кулуарах конференції ОБСЄ у Македонії минулого місяця.

Чотири причини, що «напружують» Євросоюз

Прискорена процедура євроінтеграції України ще не означає її полегшення, зауважує західна преса.

«Україна розглядається як високомотивований кандидат, її уряд виконує вимоги ЄС щодо проведення реформ. Але їй все одно доведеться радикально реструктурувати окремі сфери державного управління і розпочати застосування низки жорстких правил в економіці, адміністративній та судовій системах, щоби одного дня отримати право на вступ до ЄС», – пише The New York Times.

Крім того, Україні доведеться почекати із отриманням грошей. ЄС вже передбачив фінансування для України у поточному бюджеті, і ще $52 млрд призначені для нового пакету допомоги, відомого як «Український фонд». Цей фонд надасть нам не всю суму одразу, її розіб’ють на гранти та кредити, що надходитимуть з 2024 по 2027 рік.

ІноЗМІ зауважують, що просто Україні не буде, і наводять приклад Хорватії, яка йшла до членства 10 років. До слова, саме Хорватія є останньою на даний момент країною, яку прийняли у ЄС, і сталося це 10 років тому.

Читайте також: Статус кандидата у члени ЄС: що це дає

Reuters перераховує причини, з яких Україні буде нелегко на шляху до ЄС. Перша – гроші. «ВВП на душу населення в Україні становить менше третини від середнього у ЄС за купівельною спроможністю, а це означає, що Україна одразу стане одержувачем коштів для вирівнювання рівня життя та підтримки свого величезного сільського господарства», – пояснює видання.

Reuters, із посиланням на липневе дослідження ЄС пише, що якби Україна була членом на той момент, вона би отримала 96,5 млрд євро у рамках Спільної сільськогосподарської політики блоку протягом семи років, а також 61 млрд євро задля «вирівнювання рівня життя». Це означало би, що решта країн Євросоюзу, які зараз є одержувачами коштів ЄС, стали би платниками, а вже наявним країнам-платникам довелося би платити ще більше.

«Це було би великою проблемою для більшості з нинішніх 27 членів ЄС», – резюмує видання.

Друга причина – сільське господарство. «Україна є центром сільського господарства з площею орних земель у 41 млн га, у порівнянні з 30 млн га у Франції. Більшість своєї сільськогосподарської продукції вона вже продає до ЄС, але як член ЄС вона стане частиною єдиного ринку без тарифів чи квот, де товари можуть вільно переміщатися через кордони. Це, ймовірно, спричинить обурення з боку фермерів у всьому ЄС.

Третя причина – безпека. ЄС, з приєднанням до нього України, отримає країну-агресора Росію на своєму кордоні, з непередбачуваними безпековими наслідками.

Четверта причина – зміни на ринку праці. Членство у ЄС зробило би увесь європейський ринок праці відкритим для мільйонів українських працівників, готових працювати за менші гроші, ніж місцеві.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також:
Теги: Єврокомісія Європарламент політика Віктор Орбан фінансування Україна Олаф Шольц Європейський союз переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зовсім нещодавно Кіссінджер давав Путіну свої поради
Кіссінджер показав Путіну шлях до політичного безсмертя
3 грудня, 10:31
Лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах
Європарламент відкриє офіс у Києві – Euractiv
21 листопада, 21:21
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
7 грудня, 07:25
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
Як боротися з марнотратством бюджету і корупцією в закупівлях. Самоучитель наші гроші
9 грудня, 10:00
У Празі відбулась зустріч президентів країн «Вишеградської четвірки»
Армії країн ЄС готуються до інтенсивної війни з Росією – президент Чехії
23 листопада, 12:16
Найдорожчі цитрусові фрукти надходять з Італії, Іспанії та Греції, а найдешевші – з Туреччини
Стало відомо, які популярні продукти подорожчають перед Новим роком
24 листопада, 16:13
Президент Чехії розкритикував зволікання із допомогою Україні
Захід не дотримався своїх обіцянок Україні – президент Чехії
28 листопада, 11:08
Майя Санду
Санду жорстко висловилася щодо громад Молдови, які очолили проросійські сили
10 грудня, 10:52
Александр де Кроо
Прем'єр Бельгії розкритикував позицію Орбана щодо України: ЄС – не базар
13 грудня, 19:13

Публікації

Перетягнути угорського прем’єра Віктора Орбана на бік України пробували і президент Зеленський, і президент Євроради Шарль Мішель
Орбану – 10 млрд, Путіну – «підбите око», Україні – старт переговорів про членство в ЄС
Сьогодні, 18:00
Столичний парк «Нивки»: перед Новим роком в авральному режимі ведеться «велике будівництво за 15 млн грн
Хто «пасеться» у столичних парках? Список компаній, які освоїли третину мільярда під час війни
Сьогодні, 11:33
Скаржаться на холод у помешканнях як українці, так і біженці з України, які проживають у найбагатших країнах Європи
Опалення житла в Україні та Євросоюзі: хто більше мерзне?
Вчора, 10:20
У ніч на 13 грудня Київ пережив наймасовішу атаку балістикою
Коли тривога лунає після вибухів. Нова стратегія російських терористів
13 грудня, 18:25
Попри складні умови воєнного часу та обмежені фінансові ресурси міста традиційно створюють новорічну атмосферу
Найдешевший Новий рік. За чий рахунок святкують найбільші міста
12 грудня, 10:33

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
70K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
64K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
19K
Місце, в яке треба бити Орбана
13K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
8773
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua