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Нервував, сіпався, смикав краватку. Як Орбан слухав Путіна у Китаї (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нервував, сіпався, смикав краватку. Як Орбан слухав Путіна у Китаї (відео)
Російський диктатор залишався незворушно спокійним та впевненим під час промови
фото скріншот відео

З опублікованих кадрів видно, що прем’єр-міністру Угорщини було важко опанувати власні емоції та схвильованість.

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч зі своїм вірним прибічником прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в рамках участі у форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Під час промови Путіна Орбан помітно нервував та смикався. Про це свідчать опубліковане відео.

Поки російський президент виголошував промову, Орбан неодноразово брав зі столу ручку. Клав її назад, переставляв папірці та поправляв краватку. З опублікованих кадрів видно, що прем’єр-міністру Угорщини було важко опанувати власні емоції та схвильованість.

При цьому російський диктатор залишався незворушно спокійним та впевненим. Путін заявив, що Угорщина одна із небагатьох країн Європи, яка підтримує політику РФ. Зокрема відмітив торговельно-економічне зростання співпраці двох країн. При цьому Орбан заявив, що «Угорщина в контактах з РФ намагається врятувати все, що можна», але не уточнив, що саме вони «врятували».

Також він пожалівся на «складну геополітичну ситуацію» і на те, що «Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ».

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він проведе два дні.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною». Також Орбан взявся залякувати держави, які підтримують Україну.

Читайте також: Орбан перетворився на прес-секретаря Путіна в Європі 
Теги: путін Віктор Орбан

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