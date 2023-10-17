Нервував, сіпався, смикав краватку. Як Орбан слухав Путіна у Китаї (відео)

Російський диктатор залишався незворушно спокійним та впевненим під час промови

З опублікованих кадрів видно, що прем’єр-міністру Угорщини було важко опанувати власні емоції та схвильованість.

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч зі своїм вірним прибічником прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в рамках участі у форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Під час промови Путіна Орбан помітно нервував та смикався. Про це свідчать опубліковане відео.

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Поки російський президент виголошував промову, Орбан неодноразово брав зі столу ручку. Клав її назад, переставляв папірці та поправляв краватку. З опублікованих кадрів видно, що прем’єр-міністру Угорщини було важко опанувати власні емоції та схвильованість.

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При цьому російський диктатор залишався незворушно спокійним та впевненим. Путін заявив, що Угорщина одна із небагатьох країн Європи, яка підтримує політику РФ. Зокрема відмітив торговельно-економічне зростання співпраці двох країн. При цьому Орбан заявив, що «Угорщина в контактах з РФ намагається врятувати все, що можна», але не уточнив, що саме вони «врятували».

Також він пожалівся на «складну геополітичну ситуацію» і на те, що «Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ».

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він проведе два дні.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною». Також Орбан взявся залякувати держави, які підтримують Україну.