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Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі закликав не сумніватися в тому, що Росія не відмовилася від стратегічної мети – отримання цілої України

Якщо Сполучені Штати не допоможуть Україні в її боротьбі з Росією і та переможе, Америці доведеться не лише витрачати кошти на війну, але й проливати власну кров. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі.

За словами Кірбі, якщо Росія здатна буде захопити всю територію України, вона може розпочати активні дії проти східного флангу НАТО. В такому випадку американській армії доведеться вступити у війну, оскільки США «дуже серйозно» ставляться до своїх зобов’язань за Статтею 5 договору НАТО, що передбачає колективну відповідь на агресію проти одного з членів Альянсу.

«Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України є високою зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде: не лише національне багатство, але й американська кров. Якщо він (Путін – ред.) почне протистояння з одним з наших союзників по НАТО, то, як також говорив Джо Байден, ми дуже серйозно сприймаємо зобовʼязання за пʼятою статтею», – пояснив Кірбі.

Він нагадав, що останні два роки Україна дає відсіч росіянам без іноземних солдатів на своїй землі.

Кірбі закликав не сумніватися в тому, що Росія не відмовилася від стратегічної мети – отримання цілої України.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. 

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. 

Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

Теги: росія США війна путін фінансування Україна

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