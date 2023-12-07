Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України

Кірбі закликав не сумніватися в тому, що Росія не відмовилася від стратегічної мети – отримання цілої України

Якщо Сполучені Штати не допоможуть Україні в її боротьбі з Росією і та переможе, Америці доведеться не лише витрачати кошти на війну, але й проливати власну кров. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі.

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За словами Кірбі, якщо Росія здатна буде захопити всю територію України, вона може розпочати активні дії проти східного флангу НАТО. В такому випадку американській армії доведеться вступити у війну, оскільки США «дуже серйозно» ставляться до своїх зобов’язань за Статтею 5 договору НАТО, що передбачає колективну відповідь на агресію проти одного з членів Альянсу.

«Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України є високою зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде: не лише національне багатство, але й американська кров. Якщо він (Путін – ред.) почне протистояння з одним з наших союзників по НАТО, то, як також говорив Джо Байден, ми дуже серйозно сприймаємо зобовʼязання за пʼятою статтею», – пояснив Кірбі.

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Він нагадав, що останні два роки Україна дає відсіч росіянам без іноземних солдатів на своїй землі.

Кірбі закликав не сумніватися в тому, що Росія не відмовилася від стратегічної мети – отримання цілої України.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

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Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.

Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.