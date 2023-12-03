Кіссінджер показав Путіну шлях до політичного безсмертя

Путін хоче бути вічним господарем Росії

Підозріла і раптова смерть патріарха американської політики 100-річного Кіссінджера вразила президента Росії Путіна. Ще нещодавно дотепний, але нерухомий патріарх американської човникової дипломатії Кіссінджер у Кремлі давав, як завжди, цинічні поради Путіну, як правильно треба любити Китай, але обдурити американців, розвалити Європейський союз і, нарешті, перемогти Україну.

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Але зараз перша думка, яка спала на думку досвідченому і підозрілому Путіну, що смерть Кіссінджера пов'язана не лише з фінальним, остаточним зносом, а скоріше за все, з отруєнням старця ворогами Путіна з США та Росії. Ну не міг талановитий міжнародний авантюрист та інтриган Кіссінджер, який 50 років водив за ніс Китай, СРСР, Ізраїль, арабів і США, так просто померти своєю смертю, а ще від банальної старості.

Але тому у свідомість Путіна проникла інша, приємніша думка, яка вже давно ворушилася в його старенькому тілі, але не знаходила виправдання. Адже якщо Кіссінджер, незважаючи на величезну кількість ворогів по всьому світу, прожив цілих 100 років, то й могутній Путін, маючи абсолютну владу над Росією, теж може прожити ціле століття, купаючись у стражданнях і ненависті своїх ворогів.

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Головне, щоб ніхто з близьких і заклятих друзів Путіна, які його оточують і мріють про його владу, не здогадалися, що він хоче залишатися Господарем країни, президентом Росії вічно, вдвічі довше, ніж планують собі в США 80-річний Байден і 75-річний Трамп.

Путін хоче пережити їх усіх, залишаючись на вершині влади, і Кіссінджер показав йому шлях до політичного безсмертя.