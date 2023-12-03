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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Кіссінджер показав Путіну шлях до політичного безсмертя

glavcom.ua
Зовсім нещодавно Кіссінджер давав Путіну свої поради

Путін хоче бути вічним господарем Росії

Підозріла і раптова смерть патріарха американської політики 100-річного Кіссінджера вразила президента Росії Путіна. Ще нещодавно дотепний, але нерухомий патріарх американської човникової дипломатії Кіссінджер у Кремлі давав, як завжди, цинічні поради Путіну, як правильно треба любити Китай, але обдурити американців, розвалити Європейський союз і, нарешті, перемогти Україну.

Але зараз перша думка, яка спала на думку досвідченому і підозрілому Путіну, що смерть Кіссінджера пов'язана не лише з фінальним, остаточним зносом, а скоріше за все, з отруєнням старця ворогами Путіна з США та Росії. Ну не міг талановитий міжнародний авантюрист та інтриган Кіссінджер, який 50 років водив за ніс Китай, СРСР, Ізраїль, арабів і США, так просто померти своєю смертю, а ще від банальної старості.

Але тому у свідомість Путіна проникла інша, приємніша думка, яка вже давно ворушилася в його старенькому тілі, але не знаходила виправдання. Адже якщо Кіссінджер, незважаючи на величезну кількість ворогів по всьому світу, прожив цілих 100 років, то й могутній Путін, маючи абсолютну владу над Росією, теж може прожити ціле століття, купаючись у стражданнях і ненависті своїх ворогів.

Головне, щоб ніхто з близьких і заклятих друзів Путіна, які його оточують і мріють про його владу, не здогадалися, що він хоче залишатися Господарем країни, президентом Росії вічно, вдвічі довше, ніж планують собі в США 80-річний Байден і 75-річний Трамп.

Путін хоче пережити їх усіх, залишаючись на вершині влади, і Кіссінджер показав йому шлях до політичного безсмертя.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль Китай путін Європейський союз США росія

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Віктор Небоженко

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