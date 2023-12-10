Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian

Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі

Політичні соратники чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч з членами Республіканської партії США, «щоб домогтися припинення військової підтримки України». Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на власні джерела.

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Стверджується, що консервативний аналітичний центр Heritage Foundation організував дводенну конференцію за участі представників Угорського інституту міжнародних відносин і співробітників посольства Угорщини у Вашингтоні. Серед іншого значна увага під час цього заходу буде приділена темі війни в Україні.

За даними джерел, на другий день заходу запланована закрита зустріч, на яку запросили представників Республіканської партії, зокрема членів Конгресу. Що саме відбудеться на зустрічі – не уточнюється. Але Guardian натякає, що це стосується заблокованої в Конгресі програми військової підтримки України.

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«Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС», – заявило виданню дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.

Позиція Орбана щодо України давно відома і неодноразово була озвучена публічно ним самим. Що ж стосується Heritage Foundation, який є організатором конференції, то цей аналітичний центр раніше вже виступав різко проти допомоги США Україні і вважається ідеологічно близьким до Віктора Орбана і Дональда Трампа.

Утім, як зазначив старший науковий співробітник аналітичного центру American Enterprise Institute Далібор Рогач, попри хороші стосунки Орбана з деякими республіканцями, навряд чи він матиме важелі впливу на фінансування України від США.

Як відомо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має досить приязні стосунки з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Вони неодноразово обмінювалися заочними компліментами, зокрема і в контексті України.

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.