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Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian
Орбан використовує Україну в поліичній війні проти ЄС
фото з відкритих джерел

Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі

Політичні соратники чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч з членами Республіканської партії США, «щоб домогтися припинення військової підтримки України». Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на власні джерела.

Стверджується, що консервативний аналітичний центр Heritage Foundation організував дводенну конференцію за участі представників Угорського інституту міжнародних відносин і співробітників посольства Угорщини у Вашингтоні. Серед іншого значна увага під час цього заходу буде приділена темі війни в Україні.

За даними джерел, на другий день заходу запланована закрита зустріч, на яку запросили представників Республіканської партії, зокрема членів Конгресу. Що саме відбудеться на зустрічі – не уточнюється. Але Guardian натякає, що це стосується заблокованої в Конгресі програми військової підтримки України.

«Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС», – заявило виданню дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.

Позиція Орбана щодо України давно відома і неодноразово була озвучена публічно ним самим. Що ж стосується Heritage Foundation, який є організатором конференції, то цей аналітичний центр раніше вже виступав різко проти допомоги США Україні і вважається ідеологічно близьким до Віктора Орбана і Дональда Трампа.

Утім, як зазначив старший науковий співробітник аналітичного центру American Enterprise Institute Далібор Рогач, попри хороші стосунки Орбана з деякими республіканцями, навряд чи він матиме важелі впливу на фінансування України від США.

Як відомо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має досить приязні стосунки з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Вони неодноразово обмінювалися заочними компліментами, зокрема і в контексті України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

 

Теги: міністр партії Віктор Орбан фінансування

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