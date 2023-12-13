Прем'єр Бельгії розкритикував позицію Орбана щодо України: ЄС – не базар

Глава бельгійського уряду виступив із заявою на підтримку нашої країни

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар». Заяву глави бельгійського уряду цитує The Guardian.

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Після прибуття на саміт щодо Західних Балкан прем'єр-міністр Бельгії виступив із промовою, у якій повторив слова люксембурзького колеги про те, що ЄС не є «базаром», натякаючи на політику Угорщини щодо вступу України до блоку.

Зокрема, Де Кроо наголосив на неможливості обміну підтримки України на політичну підтримку Орбана.

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Нагадаємо, що Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

До слова, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.