Армії країн ЄС готуються до інтенсивної війни з Росією – президент Чехії

Країни НАТО сприймають Росію як загрозу номер один у Європі





Країни Євросоюзу сприймають Росію як загрозу номер один європейській безпеці і готуються до війни з нею в найближчому майбутньому, заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі у Празі президентів «Вишеградської четвірки» – Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Про це пише видання Ceske Noviny.

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«Усі країни НАТО сприймають Росію як загрозу номер один у Європі, а це передбачає необхідність реалістично готуватися до такої загрози. Усі армії серйозно ставляться до цієї загрози, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності у Європі», – зазначив Павел. Павел підтвердив, що «після закінчення війни в Україні Росії потрібно 5-7 років, щоб відновити свою боєздатність і підготуватися до нового військового конфлікту».

Як підкреслив президент Чехії, темпи відновлення країни-агресора безпосередньо залежатимуть від того, яким буде результат війни в Україні, а також від параметрів безпеки, які будуть узгоджені після завершення конфлікту.

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Президент Чехії вкотре наголосив на важливості підтрики України: «Російська агресія стосується всіх нас, тому підтримка України є важливою для нашої безпеки. Росія повинна нести відповідальність за втрачені людські життя та збитки, завдані Україні. Тому ми повинні рішуче продовжувати надавати всебічну підтримку Україні та її громадянам, це в наших інтересах».

У свою чергу, президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що його країна вже реалізує програму модернізації та зміцнення армії. За словами президента Польщі, Україна також все ще потребує підтримки. Він також вважає за необхідне мобілізувати союзників для продовження надання допомоги, в тому числі українським біженцям. Президентка Словаччини Зузана Чапутова вважає допомогу для України важливою та значущою, оскільки інтересом є стабільність і мир у регіоні.

Президентка Угорщини Каталін Новакова заявила, що спільна позиція «Вишеградської четвірки» полягає в тому, що Росія не повинна виграти війну. «Ми стоїмо за Україною і намагаємося надати їй максимальну допомогу, щоб вона мала можливість захистити свою країну і свій народ у війні», – додала вона.

Вишеградська група також відома як «Вишеградська четвірка» або V4 – об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Дата заснування об'єднання 15 лютого 1991 року.