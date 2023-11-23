Головна Світ Політика
search button user button menu button

Армії країн ЄС готуються до інтенсивної війни з Росією – президент Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Армії країн ЄС готуються до інтенсивної війни з Росією – президент Чехії
У Празі відбулась зустріч президентів країн «Вишеградської четвірки»
фото: CTK

Країни НАТО сприймають Росію як загрозу номер один у Європі

Країни Євросоюзу сприймають Росію як загрозу номер один європейській безпеці і готуються до війни з нею в найближчому майбутньому, заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі у Празі президентів «Вишеградської четвірки» – Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Про це пише видання Ceske Noviny.

«Усі країни НАТО сприймають Росію як загрозу номер один у Європі, а це передбачає необхідність реалістично готуватися до такої загрози. Усі армії серйозно ставляться до цієї загрози, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності у Європі», – зазначив Павел. Павел підтвердив, що «після закінчення війни в Україні Росії потрібно 5-7 років, щоб відновити свою боєздатність і підготуватися до нового військового конфлікту».

Як підкреслив президент Чехії, темпи відновлення країни-агресора безпосередньо залежатимуть від того, яким буде результат війни в Україні, а також від параметрів безпеки, які будуть узгоджені після завершення конфлікту.

Президент Чехії вкотре наголосив на важливості підтрики України: «Російська агресія стосується всіх нас, тому підтримка України є важливою для нашої безпеки. Росія повинна нести відповідальність за втрачені людські життя та збитки, завдані Україні. Тому ми повинні рішуче продовжувати надавати всебічну підтримку Україні та її громадянам, це в наших інтересах».

У свою чергу, президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що його країна вже реалізує програму модернізації та зміцнення армії. За словами президента Польщі, Україна також все ще потребує підтримки. Він також вважає за необхідне мобілізувати союзників для продовження надання допомоги, в тому числі українським біженцям. Президентка Словаччини Зузана Чапутова вважає допомогу для України важливою та значущою, оскільки інтересом є стабільність і мир у регіоні.

Президентка Угорщини Каталін Новакова заявила, що спільна позиція «Вишеградської четвірки» полягає в тому, що Росія не повинна виграти війну. «Ми стоїмо за Україною і намагаємося надати їй максимальну допомогу, щоб вона мала можливість захистити свою країну і свій народ у війні», – додала вона.

Вишеградська група також відома як «Вишеградська четвірка» або V4 – об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.  Дата заснування об'єднання 15 лютого 1991 року. 
Читайте також: Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
Теги: росія Чехія агресія Анджей Дуда Україна президент Петр Павел

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають готуватися до всіх можливих варіантів продовження війни
Що буде далі? Три основні сценарії для України
20 листопада, 16:30
Росія необхідно показово і дуже суворо покарати
Новий світовий порядок та Третя світова війна
27 жовтня, 14:01
Українець доглядає коней на фермі у Латвії
«Дома стільки не зароблю»: українець розповів про життя у Латвії
25 жовтня, 23:00
Ізраїльські війська просунулися вглиб Гази
Армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі – ЗМІ
7 листопада, 02:53
Екс-депутат Сейму Яніс Адамсонс
Суд у Латвії виніс вирок екс-депутату Сейму, який шпигував на користь РФ
10 листопада, 03:15
Якуб Брабец, Владімір Цоуфал та Ян Кухта залишили розташування національної команди згідно з рішенням тренерського штабу
До ранку пили алкоголь. Збірна Чехії відсторонила трьох гравців перед вирішальною грою
19 листопада, 15:56
Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму
Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму
31 жовтня, 11:16
Ілон Маск уже зробив не одну скандальну заяву щодо війни РФ проти України
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
11 листопада, 12:40
Напередодні смерті Максудов став коригувальником вогню для ЗСУ
Помер російський пропагандист, який потрапив під атаку дрона на Запоріжжі
Вчора, 09:57

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7323
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua