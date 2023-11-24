Стало відомо, які популярні продукти подорожчають перед Новим роком

Найдорожчі цитрусові фрукти надходять з Італії, Іспанії та Греції, а найдешевші – з Туреччини

Ціни на цитрусові залежать від розміру та країни походження

Сезон цитрусових офіційно розпочнеться в грудні 2023 року. Експерти попереджають, що підвищений попит призведе до зростання цін на ці фрукти напередодні новорічних свят. Такий прогноз повідомила очільниця відділу маркетингу гуртового ринку Тетяна Шувар.

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«Офіційно сезон цитрусових відкривається з грудня, проте особливістю цього року є той факт, що підприємці ринку «Шувар» почали активно імпортувати грецьку мандаринку ще з липня місяця Торік, мандарини в липні не імпортувалися. Пояснюється таке явище змінами вподобань споживача», – розповідає Шувар.

Ціни на цитрусові залежать від розміру та країни походження. Найдорожчі товари надходять з Італії, Іспанії та Греції, а найдешевші – з Туреччини.

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Крім того, експертка каже, що на ціни фруктів впливає і сезон.

«Найдорожчі вони як правило за 10-14 днів до свята Миколая та на початку сезону, коли пропозиція ще невелика. Вже після 6 грудня вартість цитрусових може знизитися на 5-10%», – каже Тетяна Шувар.

Ціни на мандарини

Турецький мандарин сорту Суцума – 45-60 грн за кг;

Італійська климентинка – 60-68 грн за кг;

Іспанська – 85-90 грн за кг;

Африканська – 95-100 грн за кг.

За інформацією Тетяни Шувар, у 2023 році дефіцитними цитрусові точно не будуть, однак ціна на них точно буде рости.

За прогнозами аналітиків, до свята Миколая банани подорожчають на +10%, а мандарини та інші цитрусові – на 15-18%. Однак після 6 грудня ціна буде знижена.

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Нагадаємо, що споживачі можуть очікувати на деяке полегшення продовольчої інфляції наступного року. Ціни на ключові продукти харчування, такі як цукор, кава, кукурудза та соєві боби, знизяться, оскільки постачання коригуються у відповідь на трирічне зростання цін.

До того ж до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування.

До слова, ціна на молоко-сировину в Україні на початку листопада 2023 року в середньому піднялася на 68 коп. і склала 13,44 грн/кг без ПДВ.