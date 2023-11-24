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Стало відомо, які популярні продукти подорожчають перед Новим роком

Наталія Порощук
glavcom.ua
Стало відомо, які популярні продукти подорожчають перед Новим роком
Найдорожчі цитрусові фрукти надходять з Італії, Іспанії та Греції, а найдешевші – з Туреччини
фото з відкритих джерел

Ціни на цитрусові залежать від розміру та країни походження

Сезон цитрусових офіційно розпочнеться в грудні 2023 року. Експерти попереджають, що підвищений попит призведе до зростання цін на ці фрукти напередодні новорічних свят. Такий прогноз повідомила очільниця відділу маркетингу гуртового ринку Тетяна Шувар.

«Офіційно сезон цитрусових відкривається з грудня, проте особливістю цього року є той факт, що підприємці ринку «Шувар» почали активно імпортувати грецьку мандаринку ще з липня місяця Торік, мандарини в липні не імпортувалися. Пояснюється таке явище змінами вподобань споживача», – розповідає Шувар.

Ціни на цитрусові залежать від розміру та країни походження. Найдорожчі товари надходять з Італії, Іспанії та Греції, а найдешевші – з Туреччини.

Крім того, експертка каже, що на ціни фруктів впливає і сезон.

«Найдорожчі вони як правило за 10-14 днів до свята Миколая та на початку сезону, коли пропозиція ще невелика. Вже після 6 грудня вартість цитрусових може знизитися на 5-10%», – каже Тетяна Шувар.

Ціни на мандарини

  • Турецький мандарин сорту Суцума – 45-60 грн за кг;
  • Італійська климентинка – 60-68 грн за кг;
  • Іспанська – 85-90 грн за кг;
  • Африканська – 95-100 грн за кг.

За інформацією Тетяни Шувар, у 2023 році дефіцитними цитрусові точно не будуть, однак ціна на них точно буде рости.

За прогнозами аналітиків, до свята Миколая банани подорожчають на +10%, а мандарини та інші цитрусові – на 15-18%. Однак після 6 грудня ціна буде знижена.

Нагадаємо, що споживачі можуть очікувати на деяке полегшення продовольчої інфляції наступного року. Ціни на ключові продукти харчування, такі як цукор, кава, кукурудза та соєві боби, знизяться, оскільки постачання коригуються у відповідь на трирічне зростання цін.

До того ж до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування.

До слова, ціна на молоко-сировину в Україні на початку листопада 2023 року в середньому піднялася на 68 коп. і склала 13,44 грн/кг без ПДВ.

Теги: ціни Україна продукти

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