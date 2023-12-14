Чотири години брехні

Російський диктатор вперше за два роки провів «пряму лінію» з народом

Російський диктатор Володимир Путін вперше за два роки поспілкувався з росіянами у традиційному форматі підсумкової пресконференції. Захід пройшов у Гостинному дворі у Москві. Минулого року Кремль вирішив відмовитися від спілкування з пресою і громадянами не в останню чергу через поразки на полі бою в Україні, ганебну втечу з Київщини, Харківщини та Херсона. Проте зараз Путін повний оптимізму через зовнішньополітичну ситуацію, насамперед «завдяки» пробуксовці підтримки України боку США. Диктатор навіть не приховує свого злорадства з цього приводу.

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Примітно, на відміну від минулих разів, цього разу не було відкритої акредитації для участі у шоу з Путіним. У спілкуванні змогли взяти участь лише запрошені Кремлем представники російських регіонів та обрані журналісти.

Постановочному телемарафону, а інакше чотиригодинне спілкування диктатора складно назвати, передували декілька курйозів. Так, влада на Камчатці 13 грудня анонсувала пряму лінію з Путіним постером із скандального серіалу «Слово пацана», на якому було зображення Путіна. Але пізніше допис про це був видалений з офіційної сторінки Telegram-каналу уряду Камчатки.

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Характерною для таких «підсумків року» також була повна відсутність гострих запитань. Нещодавнє опитування «Левада-центру» показало, що найбільше росіян цікавить, коли завершиться «спеціальна воєнна операція», але відповідь на це питання так не прозвучала. Жодним чином російський диктатор не коментував також протести у Росії жінок, які вимагають демобілізувати їхніх чоловіків.

Підсумки року від Путіна стали парадом брехні і невігластва диктатора, його судження суперечать одне одному. Проте у залі, де перебувало сотні людей, не знайшлося жодного сміливця, який би вказав не це.

«Главком» зібрав головні заяви диктатора, які стосуються насамперед України.

Чому Росія бомбить Україну

Зі слів Путіна, мир буде тоді, коли Росія досягне своїх незмінних цілей – денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України. Він згадав переговорний процес березня минулого року, який відбувався у Туреччині і проєкт угоди Росії з Україною, який нібито Кремль підтримував, а Україна – ні. «Загалом вони (офіційний Київ) не погоджувалися, що потрібна денацифікація, кажучи про те, що ніякої фашизації, зростання настроїв немає. Як же ні? Нацист Бандера зведений у ранг нацгероя. А коли керівник сьогоднішньої адміністрації (України) на очах у всього світу аплодує колишньому солдату СС. Стоячи аплодує. Це що, не прояв нацизму?», – запитує Путін. Російський диктатор скористався помилку канадських політиків. Вони, нагадаємо, під час візиту Зеленського до Канади запросили до парламенту ветерана дивізії «Галичина» Ярослава Гуньку. Пізніше Канада перепросила за цей крок, а спікер Палати представників, який запросив Гуньку, подав у відставку.

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Іншим аргументом, який в логіці Путіна пояснює необхідність продовження війни в Україні, є те, що міста на півдні і сході України мають… належати Росії. Мовляв, на всіх виборах виборці сходу і півдня України голосували за політичні сили, які симпатизували Росії, тому й території, де ці люди проживають, мають бути… у складі РФ. «Ми не псували стосунки, це з нами псували стосунки. Конфлікт з Україною розпочався з «перевороту» 2014 року. Усе Причорномор'я внаслідок російсько-турецьких воєн відійшло до Росії (за підсумками російсько-турецької 1787-1791 рр.. Росія приєднала Крим, який до того їй ніколи не належав) . До чого тут Україна? Жодного стосунку не має взагалі (до неї) ані Крим, ані взагалі все Причорномор'я. Одеса взагалі російське місто, ми ж знаємо про це. Усі про це добре знають. Ні, напридумували всяку нісенітницю історичну», – заявив диктатор. Далі він увімкнув заїжджену платівку про братські народи і «громадянську війну» в Україні. Що ж тоді роблять російські військові в Україні, якщо в нас громадянська війна, диктатор не уточнив. За його ж логікою, якщо Одеса – російське місто, то його слід щоночі бомбардувати?!

Путін – кращий вбивця дітей

Російський диктатор також цинічно порівняв палестинсько-ізраїльський конфлікт із агресією Росії проти України. Мовляв, нічого подібного з тим, що відбувається в секторі Гази, в Україні він досі не накоїв. «Подивіться на спеціальну військову операцію і те, що відбувається в Газі, і відчуйте різницю», – задоволено говорить Путін. За його словами, в Україні «немає такого рівня руйнувань», як у секторі Гази. Про те, чиїми руками були стерті з лиця землі Маріуполь, Бахмут, Мар’їнка чи Авдіївка, звичайно, він нічого не сказав. При цьому зазначив, що у Газі загинуло дуже багато дітей, мовляв, в Україні він вбив значно менше, і вже за це його треба поважати. Примітно, що жодного слова про першопричину війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС, про розстріл бойовиками організації мирних ізраїльтян, зокрема і дітей, господар Кремля також не вимовив. Як і не сказав про те, що ХАМАС визнаний терористичною у багатьох країнах.

Про своїх улюбленців у ЄС

Більшість європейських політичних діячів, на думку Путіна, діють «як маршал Петен, який, хоч і був героєм Першої світової війни, але в Другу став колабораціоністом і підкорився волі окупантів». Але є двоє непересічних лідерів, які не віддають свій суверенітет. Це прем’єр Словаччини Роберт Фіцо і глава уряду Угорщини Віктор Орбан. «Вони не проросійські політики, вони пронаціональні, вони захищають свої інтереси. Але таких немає більше... Це пов'язано з великою залежністю від Старшого брата, від Штатів», – пояснив Путін. Тут слід нагадати, що виборча кампанія у Словаччині, як писав «Главком», проходила на тлі червоних прапорів виборців нинішнього словацього прем’єра, а сам Фіцо радо повторював тези російської пропаганди, зокрема про те, що нібито в Україні забороняють російську мову і спалюють книжки.

Путін не прокоментував жодного незручного питання росіян

Чи буде нова хвиля мобілізації

Нової мобілізації росіян не буде тому, що достатньо тих, кого призвали. Так коротко можна переказати заяви російського диктатора на питання, яке цікавить більшість росіян. Він заявив, що на війні в Україні вже перебувають 617 тис. військових. А лінія фронту простягається на понад 2 тис. кілометрів. Однак за всю прес-конференцію це було чи не єдине чітке питання щодо війни в Україні. Ані запитань (відповідно, і відповідей) про те, коли завершиться війна, ані про те, коли буде ротація, чи демобілізація, чого вимагають російські жінки у зверненнях до Путіна не прозвучало.

Чи буде нормалізація відносин з ЄС

Нормалізація відносин залежить не тільки від Росії, каже Путін: «Ми не псували ці відносини, це з нами псували відносини і нас намагалися весь час засунути кудись на другий, третій план, нехтуючи нашими інтересами. Конфлікт, який стався в Україні, він із чого почався?..». За вкрай дивною логікою Путіна, напад на Україну, бомбардування міст і сіл, розстріли цивільних громадян – це справа рук… Америки. І це не журналістське припущення чи маніпуляція. «Нестримне прагнення підповзти до наших кордонів, захопивши Україну в НАТО, все це призвело до цієї трагедії (нападу Росії на Україну). Плюс ще криваві події на Донбасі протягом восьми років. Все це призвело до трагедії, яку ми зараз переживаємо. Вони змусили нас на ці дії. У цих умовах, коли я кажу, що США задумали і організували, Європа стоїть і мовчки на це дивиться, або підіграють і підспівують їм там», – сказав диктатор.

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«Підсумки року» диктатор підбивав 4 години 12 хвилин. На завершення ведучі повідомили, що… «дуже багато запитів надійшло від громадян США, Італії і Швеції з проханням дати їм російське громадянство». Диктатор відповів, що надання громадянства тільки вітатиме.

Михайло Глуховський, «Главком»