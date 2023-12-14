Переговори про вступ України до ЄС: Єврорада ухвалила історичне рішення

14 грудня у Брюсселі розпочався саміт Європейської ради

Сьогодні, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Надано статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства. Я запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту», – написав Мішель у Twitter.

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав він у Twitter.