Переговори про вступ України до ЄС: Єврорада ухвалила історичне рішення
14 грудня у Брюсселі розпочався саміт Європейської ради
Сьогодні, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.
«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Надано статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства. Я запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту», – написав Мішель у Twitter.
На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав він у Twitter.
Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.
21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.
До слова, на наступному засіданні Європейської ради Україну може чекати неприємний сюрприз щодо початку переговорів про членство в ЄС. Причиною цьому може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.
Читайте також:
Коментарі — 0