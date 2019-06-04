Президент «Реала» допоможе виховувати сина трагічно загиблого футболіста



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Флорентіно Перес Managing Madrid

Колишній футболіст збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс загинув у 35-річному віці в наслідок ДТП

Президент мадридського «Реалу» Флорентіно Перес допомагатиме виховувати сина колишнього футболіста клубу Хосе Антоніо Рейєса, який загинув у наслідок ДТП 1 червня.

Перес виховуватиме 11-річного Хосе Антоніо Рейєса-молодшого до повноліття, інформує Marca.

Рейєс-старший загинув у ДТП, яку спровокував прокол колеса на швидкості 237 км/год. Він загинув на місці разом з 25-річним кузеном.

За 20-річну кар'єру Рейєс виграв 14 трофеїв, серед яких п'ять титулів Ліги Європи, чемпіонати Англії та Іспанії, а також чемпіонат Європи до 19 років.

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