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    Президент «Реала» допоможе виховувати сина трагічно загиблого футболіста

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    Флорентіно Перес - Президент «Реала» допоможе виховувати сина трагічно загиблого футболіста
    Флорентіно Перес
    Managing Madrid

    Колишній футболіст збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс загинув у 35-річному віці в наслідок ДТП

    Президент мадридського «Реалу» Флорентіно Перес допомагатиме виховувати сина колишнього футболіста клубу Хосе Антоніо Рейєса, який загинув у наслідок ДТП 1 червня.

    Перес виховуватиме 11-річного Хосе Антоніо Рейєса-молодшого до повноліття, інформує Marca.

    Рейєс-старший загинув у ДТП, яку спровокував прокол колеса на швидкості 237 км/год. Він загинув на місці разом з 25-річним кузеном.

    За 20-річну кар'єру Рейєс виграв 14 трофеїв, серед яких п'ять титулів Ліги Європи, чемпіонати Англії та Іспанії, а також чемпіонат Європи до 19 років.  

     Читайте також: Названо обставини трагічної смерті іспанського футболіста Рейєса
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