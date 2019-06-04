Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які застрелили дитину



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Поліцейським, які застрелили 5-річну дитину, загрожує довічне ув’язнення

У Голосіївському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу двом поліцейським, підозрюваних у убивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Поліцейським оголошено остаточну підозру.

Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі. Про це УНН повідомила прессекретарка прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.

«Остаточна підозра за ч.2, 4 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї) та п.2, 12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини – ред.)», - повідомила прессекретарка.

Наразі прокуратура клопотатиме в суді обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

Київська обласна прокуратура після смерті 5-річного хлопчика Кирила перекваліфікувала підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).