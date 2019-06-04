У Чорнобильській зоні затримали чотирьох любителів екстриму з Волині



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Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

Працівниками відділу поліції зони ЧАЕС біля смт Вільча було виявлено групу з чотирьох сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Наймолодший 19-річний житель Волинської області, решта - мешканці міста Луцьк, 25-ти, 28-ми та 30-ти років.

Стосовно даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Нагадаємо, у кінці травня під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліція виявила та затримала дві групи сталкерів.