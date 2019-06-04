  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чорнобильській зоні затримали чотирьох любителів екстриму з Волині

    • Розсилка
    У Чорнобильській зоні затримали чотирьох любителів екстриму з Волині

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

    Працівниками відділу поліції зони ЧАЕС біля смт Вільча було виявлено групу з чотирьох сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Наймолодший 19-річний житель Волинської області, решта - мешканці міста Луцьк, 25-ти, 28-ми та 30-ти років.

    Стосовно даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

    Нагадаємо, у кінці травня під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліція виявила та затримала дві групи сталкерів. 

    Читайте також
    ЧАЕС Чорнобильська зона штраф поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ