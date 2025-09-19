Головна Публікації
search button user button menu button

Порошенки рятують майно. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі

Війна і бізнес
Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Порошенки рятують майно. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі
З січня 2022 року сім'ї експрезидента Порошенка не вдається скасувати арешт низки майна
фото: Марина Порошенко/Facebook

Марина Порошенко два роки доводила: арешт мільярдних активів  – незаконний

Верховний суд поставив крапку у законності арешту майна подружжя Порошенків у так званій вугільній справі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У постанові суду зазначено, що у вересні 2024 року Марина Порошенко подала скаргу до Верховного суду на ухвалу Київського апеляційного суду від 21 серпня 2024 року. Скаржницю не влаштовував вердикт апеляції. Тоді Феміда повернула її апеляційну скаргу на ухвалу Печерського суду про арешт майна у «вугільній» справі. Апеляційний суд чітко пояснив: Марина Порошенко мала п’ять днів для оскарження рішення. Натомість її апеляційна скарга надійшла… через рік і 10 місяців!

Вже у Верховному суді дружина експрезидента переконувала, що довідалася про арешт майна «з відкритих джерел у засобах масової інформації». На засідання до Печерського райсуду, який 6 січня 2022 року, наклав арешт, її не запросили. Також адвокат Марини Порошенко переконував, що його клієнтка є співвласницею майна (разом із чоловіком Петром Порошенком), арештованого у січні 2022-го.

Крім того, адвокати дружини колишнього глави держави наполягали, що апеляційний суд позбавив Марину Порошенку доступу до правосуддя, оскільки повернув її скаргу. На такий закид Верховний суд відповів: «…особи, інтересів яких стосується майно, можуть в будь-який момент звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 6 січня 2022 року».

У цілому, Верховний суд дійшов висновків, що апеляційний суд обґрунтовано прийняв рішення про повернення апеляційної скарги Марині Порошенко.

Важлива ремарка. Начебто необізнаність дружини Порошенка у питанні арешту низки нерухомості на грошових активів у «вугільній» справі, за якою її чоловіку Петру Порошенку оголошено підозру у держзраді, викликає сумніви. Адже один і той самий адвокат Іван Чорний подавав апеляцію, як в інтересах експрезидента, так в інтересах Марини Порошенка щодо скасування арешту майна. Про це свідчить інформація з сайту Київського апеляційного суду.

Марина Порошенко мала п’ять днів для оскарження рішення. Натомість її апеляційна скарга надійшла через рік і 10 місяців
Марина Порошенко мала п’ять днів для оскарження рішення. Натомість її апеляційна скарга надійшла через рік і 10 місяців
дані: Київський апеляційний суд

Зокрема, представник колишнього президента Іван Чорний подав апеляційну скаргу вже 10 січня 2022 року.

10 січня 2022 року представник колишнього президента Іван Чорний подав апеляційну скаргу на скасування арешту майна
10 січня 2022 року представник колишнього президента Іван Чорний подав апеляційну скаргу на скасування арешту майна
дані: Київський апеляційний суд

Цей же самий адвокат, але вже на боці дружини експрезидента, намагався скасувати арешт восени 2023 року. Однак дві спроби адвоката Чорного зазнали фіаско.

Цей же самий адвокат Іван Чорний, але вже на боці дружини експрезидента, намагався скасувати арешт восени 2023 року
Цей же самий адвокат Іван Чорний, але вже на боці дружини експрезидента, намагався скасувати арешт восени 2023 року
дані: Київський апеляційний суд

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року правоохоронці повідомили про підозру Петру Порошенку за тяжкими статтями: «Державна зрада» і «Сприяння у створенні терористичної організації». Окрім нього, підозри отримали: кум Путіна і тодішній нардеп Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра і міністр енергетики та вугільної промисловості у 2014-2016 роках Володимир Демчишин. Йшлося про купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

6 січня 2022 року слідча суддя Печерського райсуду Віта Бортницька арештувала майно Порошенка.

«Главком» наводить перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках «вугільної» справи:

  • квартира  загальною площею 68,2 кв. м у Вінниці;
  • квартиру загальною площею 134,06 кв. м у Києві;
  • житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом;
  • дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га;
  • частки в інвестиційному фонді «Прайм Ессетс Кепітал», ПрАТ «Київський завод експериментальних конструкцій», страховій компанії «Країна», «Міжнародному інвестиційному банку», ТОВ «Інвест Консалт», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ПАТ «Севастопольський морський завод», ТОВ «Жил-Уют», ДП «Севморрос», ТОВ «Сефморверф», АТП «Севмортранс», ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», ТОВ «Медсервіс-Плюс», ТОВ «Фірма «Екран», ТОВ «Максимум ТВ-Київ», ТОВ «Максимум ТВ-Донецьк», ТОВ «Максимум ТВ-Миколаїв», ДП «Телерадіокомпанія «НБМ – Запоріжжя»; ТОВ «Автор ТВ», ТОВ «Максимум ТВ-Дніпропетровськ»;
  • гроші на рахунках у «Міжнародному інвестиційному банку»;
  • 42 картини.

У травні 2025 року слідство скерувало обвинувальні акти щодо Порошенка, Медведчука та Кузяри до суду.

Не дочекавшись вердикту у Верховному суді, Марина Порошенко навесні 2025 року пішла у Крижопільський райсуд Вінницької області. Там вона намагається закріпити за собою великий шмат активів сім’ї, який, до слова, під арештом з січня 2022-го. А саме – частку у розмірі 78,93%  закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» (його вартість оцінено у 8,33 млрд грн). Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Інвестфонд було зареєстровано 2006 року. За даними ЗМІ, «Прайм Ессетс Кепітал» володіє 10 компаніями, включаючи аграрні – «Крохмалпродукт», «Укпромінвест-Агро», медійні – «5 канал», «Трускавецьке телебачення», «Радіо Дрогобича» і фірма «Екран» та деякі промислові підприємства.

Розгляд позову Марини Порошенко у райсуді на Вінниччині продовжиться 30 вересня.

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:

Теги: ДБР майно суд Марина Порошенко Петро Порошенко війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меланія Трамп на зустрічі свого чоловіка з Путіним, якому вона у майбутньому напише листа. Фінляндія, 2018 рік
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
22 серпня, 20:30
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
21 серпня, 07:56
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
21 серпня, 08:57
Під час операції воїни виявили та знешкодили декілька груп «прапороносців»
Спецпризначенці ГУР на Донеччині зупинили просування окупантів (відео)
22 серпня, 11:42
Активно вивчають цю ідею Фінляндія та Польща
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
27 серпня, 20:58
Сергій Рахманін: Те, що ми бачимо абсолютно не відповідає сучасним вимогам
«Позиція для камікадзе». Нардеп Рахманін розкритикував фортифікації на Донеччині
3 вересня, 11:00
Особняк Апштейна – рідкісний зразок садибної забудови Подолу у стилі неокласицизму
Суд повернув громаді Києва особняк Апштейна на Подолі
3 вересня, 18:59
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
Кірішський НПЗ є одним із найбільших у РФ і виробляє широкий спектр нафтопродуктів
Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ
14 вересня, 10:23

Публікації

З січня 2022 року сім'ї експрезидента Порошенка не вдається скасувати арешт низки майна
Порошенки рятують майно. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі
Сьогодні, 21:35
Полювання на українських дітей за кордоном. Як перешкодити Росії?
Полювання на українських дітей за кордоном. Як перешкодити Росії?
Сьогодні, 07:10
Нині Вадим Новинський переховується у Хорватії
Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту?
Вчора, 20:20
Вашингтон і Київ заснували спільний інвестфонд для відбудови. Вже є перші внески
Українські надра. Американці вже тут
17 вересня, 21:00
Родини полонених та зниклих безвісті ладні йти на контакт з кожним незнайомцем, який дає їм хоч крихту надії
«Добрі люди» з… ФСБ. Як росіяни вербують родичів полонених та зниклих безвісті
17 вересня, 10:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2025
6533
Прогноз магнітних бур на 19-21 вересня: якою буде сонячна активність
5086
Безугла назвала присвоєння звання Героя Парубію «недоречною політтехнологією»
3488
Збори непотрібні – держава забезпечує дронами. Командувач Сил безпілотних систем відзвітував за пів року своєї діяльності
2402
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua