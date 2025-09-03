Головна Країна Події в Україні
«Позиція для камікадзе». Нардеп Рахманін розкритикував фортифікації на Донеччині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Позиція для камікадзе». Нардеп Рахманін розкритикував фортифікації на Донеччині
Сергій Рахманін: Те, що ми бачимо абсолютно не відповідає сучасним вимогам
колаж: glavcom.ua

Нардеп Рахманін оцінив фортифікації, які будувала Полтавська ОВА

Народний депутат Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикував якість фортифікаційних споруд, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в Донецькій області. За його словами, ці укріплення «абсолютно не відповідають сучасним вимогам» і є «позицією для камікадзе». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Рахманіна у коментарі для нардепа Ярослава Железняка.

Згідно з розслідуванням, опублікованим нардепом Ярославом Железняком, Полтавська ОВА уклала 16 контрактів на загальну суму понад 370 млн грн з однією компанією ТОВ «Енкі Констракшн». Нардеп припускає, що значна частина цих коштів могла бути привласнена.

Аналізуючи фотографії, Сергій Рахманін назвав низку недоліків фортифікацій, зокрема: відсутність завершеності, маскування, проблеми з водовідведенням, вразливість до атак дронами, недостатній захист, відсутність антидронових козирків та антипідривних бар'єрів.

«Дуже важко зробити об'єктивний аналіз побаченого на базі тільки фотографії, але загальні висновки зробити можна. Те, що ми бачимо, частково відповідає вимогам початку повномасштабного вторгнення, але абсолютно не відповідає сучасним вимогам», – зазначив Рахманін.

Нардеп розповів про недоліки, які видно без детального аналізу. «Ці позиції, ці інженерно-фортифікційні споруди до кінця не завершені, це навіть неозброєним оком видно. Далі абсолютно очевидно, що наявне відкрите розташування на місцевості і повна відсутність засобів маскування, що робить цю позицію дуже вразливою. Відсутнє верхнє перекриття, а це означає, що всі ці споруди абсолютно 100% вразливі для FPV, для баражуючих боєприпасів, для бомбарів, тобто протиплануючі бомби або керовані боєприпаси, такі як, наприклад, ФАП, УМПК чи КАБ», – розповів Рахманін.

Народний депутат підсумував, що ці фортифікації не захищають особовий склад від сучасної зброї. «З точки зору застосування сучасної зброї в умовах сучасної війни – це позиція для камікадзе», – підкреслив Рахманін.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначає, що у 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині. Мова йде про компанію «ЕНКІ Констракшн», яка закуповувала матеріали через посередника – «Пріум Актив». Зокрема, для фронту замовили понад 13 600 протитанкових пірамід по 2161 грн за штуку, тоді як сам посередник купував їх у чотири рази дешевше – по 541 грн. Лише на цій позиції переплата могла скласти понад 22 млн грн. Подібні завищення були і з іншими матеріалами: деревину, яку «Пріум Актив» купив за 1,3 млн грн, державі перепродали вже за 8 млн. Схема повторювалася із бетоном, арматурою, піском та іншими позиціями.

Як заявляє Ярослав Железняк, найбільші зловживання стосувалися фіктивних послуг на понад 200 млн грн. Він оприлюднив записи розмов, де керівник «Пріум Актив» Павло Литовченко та заступник директора департаменту будівництва Полтавської ОВА Віталій Кулинич обговорюють схеми ухилення від сплати ПДВ. У змові також брали участь в.о. начальника управління капбудівництва Сергій Сизько та інші посадовці.

Железняк підкреслив, що ключову роль у схемі відігравав тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін – однокласник віцепрем’єра Олексія Кулеби. Після скандалу з фортифікаціями Пронін отримав посаду у Держфінмоніторингу, а його заступник також обійняв нову роботу у столиці.

Також компанії, які брали участь у схемах, уникнули відповідальності й отримали нові контракти від Мінвідновлення та на будівництво доріг у Полтавській області на суму понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн на будівництві фортифікаційних споруд у Запорізькій області. За даними слідства, посадові особи Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками приватних підприємств, завищували вартість матеріалів та обладнання. За даними ЗМІ, мова йде про ТОВ «Мелсіті» та ТОВ «ПБК «АКВІ-БУД». Компанії приводять до Сергія Біловола, давнього знайомого очільника області Івана Федорова. 

До слова, компанія, яка будувала фортифікації на Сумщині, закуповувала матеріали за завищеними цінами у фірм, пов’язаних із народним депутатом Ігорем Молотком. Зокрема, одна з цих фірм, яка продавала товари з чималою націнкою, була записана на його 90-річну матір. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, пише «Главком».

Журналісти встановили, що на роботах зі зведення оборонних ліній у Сумській та Запорізькій областях держава могла втратити десятки мільйонів гривень.

Як відомо, Україна змінює підхід до будівництва інженерно-фортифікаційних укріплень у міру того, як змінюється тактика дій російського агресора. Але головною проблемою українців залишається організаційний безлад та системна безвідповідальність тих, хто мав би за це відповідати. Як інформує «Главком», про це пише Politico із посиланням на військових експертів та самих бійців на передовій.

Уже кілька місяців тому Росія майже повністю відмовилася від класичної тактики наступу бронетанковими кулаками і перейшла до тактики просочування малими піхотними групами за активної підтримки дронів. За таких умов класичні оборонні позиції з опорними пунктами ротного і батальйонного рівня (на 100-500 солдатів) теж втратили актуальність. Крім того, Силам оборони бракує піхоти, аби утримувати такі величезні опорні пункти.

