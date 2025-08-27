Головна Світ Політика
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
Активно вивчають цю ідею Фінляндія та Польща
ЄС розглядає відновлення боліт як стратегічний захист від росії

Країни Європейського Союзу розглядають можливість відновлення осушених боліт та торфовищ на своєму східному фланзі. Цей крок, натхненний успішною обороною Києва у 2022 році, має на меті одночасно вирішити дві проблеми: зміцнити оборонні кордони проти потенційного російського вторгнення та посилити боротьбу зі зміною клімату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У лютому 2022 року, під час наступу на Київ, український консультант з питань оборони Олександр Дмитрієв запропонував підірвати дамбу на річці Ірпінь. Це відновило колишню заболочену заплаву, що призвело до затоплення місцевості. У результаті, російська військова техніка загрузла в багнюці, що, за його словами, «в принципі, зупинило російський наступ з півночі». Цей випадок став наочним прикладом того, як природні ландшафти можуть слугувати ефективною оборонною перешкодою.

Стратегічне відновлення боліт має подвійну користь. З одного боку, заболочена місцевість стає непрохідною для важкої військової техніки. З іншого – болота є найефективнішими природними сховищами вуглецю. Вони утримують третину світового вуглецю, попри те, що займають лише 3% площі планети.

Втрата половини боліт ЄС через їх осушення для сільськогосподарських потреб призвела до значних викидів парникових газів, що лише прискорює глобальне потепління. Новий Закон ЄС про відновлення природи вимагає від країн відновити 30% деградованих торфовищ до 2030 року.

Активно вивчають цю ідею Фінляндія та Польща. Міністерства оборони та навколишнього середовища Фінляндії планують розпочати переговори щодо пілотного проєкту. Міністерство оборони Польщі вже включило формування торфовищ у свій масштабний проєкт зміцнення кордону «Східний щит».

Проте, впровадження цієї стратегії має свої виклики. Найбільшою перешкодою є опір з боку фермерів, оскільки більшість осушених земель використовуються для сільськогосподарських потреб. Крім того, на відміну від швидкого та вимушеного рішення в Україні, країни ЄС мають розробляти ретельні плани, щоб уникнути негативних екологічних та економічних наслідків.

Нагадаємо, спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня. Вони обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

До складу української делегації увійдуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров.

За словами джерела, порядок денний візиту української делегації, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: росія Європейський союз природа безпека війна

