РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі

Внаслідок атаки у Луцьку ніхто не постраждав

У ніч на 21 серпня російські війська вдарили ракетами і безпілотниками по Луцьку Волинської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Поліщука.

«Сьогодні наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БпЛА та ракети. Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає. Дякуємо бійцям ППО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.