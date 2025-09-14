Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ

Кірішський НПЗ є одним із найбільших у РФ і виробляє широкий спектр нафтопродуктів

ЗСУ вразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області РФ

У ніч на 14 вересня Збройні Сили України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу в Ленінградській області Росії. Удар було завдано підрозділами Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на території заводу були зафіксовані вибухи та пожежа. Наразі результати ураження уточнюються.

Кірішський НПЗ є одним із найбільших у РФ і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема авіаційне та дизельне пальне. Цей об'єкт використовується для забезпечення потреб російської армії. У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно працюють над ослабленням військово-економічних спроможностей держави-агресора.

