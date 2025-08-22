Головна Країна Події в Україні
Спецпризначенці ГУР на Донеччині зупинили просування окупантів (відео)

Наталія Порощук



Під час операції воїни виявили та знешкодили декілька груп «прапороносців»
На Донеччині підрозділ «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР зупинив просування ворога та знищили понад 90 окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У ході штурмових дій бійці підрозділу знищили понад 90 росіян, ще п’ятьох «Братство» захопило в полон. Оператори FPV-дронів та дронів-бомберів здійснили понад 400 бойових вильотів та влучними ударами підтримали наземну складову операції.

«Завдяки ефективним діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності та не дозволити противнику швидко просунутися в напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час операції воїни також виявили та знешкодили декілька груп «прапороносців» – російських військовослужбовців, які ціною свого життя розвішували «триколори» для фото на непідконтрольній ворогу території, щоб у подальшому брехливо заявити про взяття цих населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Усіх виявлених «прапороносців» бійці знищили або взяли в полон.

До слова, морський дрон ГУР у бухті Новоросійска знищив п’ятьох елітних російських водолазів.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Теги: ГУР Донеччина війна

