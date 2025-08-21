Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби

Унаслідок атаки загинула одна людина

Уночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.

7 фото На весь екран











фото: ДСНС

Внаслідок атаки загинула одна людина, відомо про травмованих.

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни здійснили комбінований удар по Львову. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки.

До слова, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.