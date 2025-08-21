Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби
фото: ДСНС Львівщини

Унаслідок атаки загинула одна людина

Уночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.

7 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Внаслідок атаки загинула одна людина, відомо про травмованих.

Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів фото 1

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни здійснили комбінований удар по Львову. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки.

До слова, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Теги: Львів війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скоро росіяни суб’єктивно відчуватимуть, що їх час минає, що вони програють
Як вибити у росіян віру у перемогу
28 липня, 16:40
НАБУ злякалося «обрізаних» повноважень і кинулося швидко завершувати розслідування справ
Генпрокурор Кравченко стукає у двері. НАБУ ввімкнуло турборежим Тема тижня
24 липня, 13:45
Населення окупованої Донеччини тепер стоять у чергах, щоб отримати воду
Остання крапля для Донбасу. Росія довела регіон до гуманітарної катастрофи Життя в окупації
31 липня, 21:15
Особовий склад ДСНС унаслідок удару не постраждав
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі
29 липня, 08:56
Після деокупації міста будівля не використовувалася «ані в цивільних, ані у військових цілях» і була порожньою
Зруйнована росіянами: фото зсередини Херсонської ОДА після удару
6 серпня, 15:20
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
7 серпня, 10:06
РФ завдала повторного удару по автобусу
РФ завдала повторного удару по маршрутці в Херсоні: постраждали поліцейські
9 серпня, 13:14
Зеленський: Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію
«Якщо не буде тристоронньої зустрічі». Зеленський розкрив альтернативний план
16 серпня, 13:40
22 липня 2025 року окупант загинув від крововтрати
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо
Вчора, 12:31

Події в Україні

Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
Атака на Мукачево: влада назвала мішень росіян
Атака на Мукачево: влада назвала мішень росіян
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
9170
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
6080
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
4945
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
4455
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua