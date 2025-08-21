Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
Унаслідок атаки загинула одна людина
Уночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.
Внаслідок атаки загинула одна людина, відомо про травмованих.
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.
Нагадаємо, росіяни здійснили комбінований удар по Львову. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки.
До слова, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.
У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.
Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.
Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.
