Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд повернув громаді Києва особняк Апштейна на Подолі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд повернув громаді Києва особняк Апштейна на Подолі
Особняк Апштейна – рідкісний зразок садибної забудови Подолу у стилі неокласицизму
фото: Вікіпедія

З 1995 року приміщення будинку займає установа з охорони культурної спадщини

Господарський суд міста Києва визнав недійсними попередні угоди і реєстрації та повернув у комунальну власність столиці нежитлову будівлю на вул. Спаській, 12, відомого як особняк Апштейна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Повідомляється, що 2 вересня суд розглянув позовну заяву Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради та визнав недійсними попередні угоди і реєстрації, пов’язані з цим об’єктом.

Зокрема:

  • скасував державну реєстрацію права власності за ТОВ «Центр інвестиційно-будівельних досліджень» (наразі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Блексквад») на нерухоме майно – нежитлову будівлю літ. Е загальною площею 517,3 кв. м по вул. Спаській, 12;
  • визнав недійсним договір купівлі-продажу від 29.04.2016 на зазначену нежитлову будівлю, укладеного між ТОВ «Центр інвестиційно-будівельних досліджень» та ТОВ «Правова компанія «Ноосфера плюс»;
  • скасував державну реєстрацію права власності за ТОВ «Правова компанія «Ноосфера плюс» на нерухоме майно, припинивши вказане право, із закриттям відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи об'єкта нерухомого майна.

«Таким чином суд усунув перешкоди власнику – Київській міській раді у розпорядженні земельною ділянкою, що розташована по вул. Спаській, 12 у Подільському районі міста Києва.»,  – йдеться у повідомленні.

Особняк Апштейна – будинок у неокласичному стилі на Спаській вулиці, 12. Рідкісний зразок садибної забудови Подолу у стилі неокласицизму. Наказом Міністерства культури України № 869 від 15 жовтня 2014 року будівля внесена до обліку пам’яток архітектури (охоронний номер 291-Кв).

У 1912–1913 роках на замовлення Апштейна у садибі збудували кам'яницю за проєктом архітектора Валеріяна Рикова. У будинку купець розмістив контору і правління акціонерного товариства «Т. М. Апштейн і сини для залізо-технічної торгівлі та лісопромисловості», а сам переїхав жити у «Будинок невтішної вдови», що на Лютеранській вулиці, 23.

Особняк Апштейна. Відскановане фото 1920 року
Особняк Апштейна. Відскановане фото 1920 року
фото: Вікіпедія

У січні 1918 року більшовики конфіскували будинок для потреб штабу кінного дивізіону Червоного козацтва, що воювало з Армією Української Народної Республіки і брало участь у захопленні Києва. У приміщенні розмістили редакцію пропагандистської газети «К оружию».

У 1919 року в будинку діяв молодіжний клуб комсомольців, яких більшовики кинули влітку на придушення антибільшовицького селянського повстання на Київщині під орудою отамана Зеленого. Згодом садибу передали ПТУ № 14.

У 1994-1997 роках в особняку провели ремонтно-реставраційні роботи. 2019 року кам'яницю знову відреставрували.

З 1995 року приміщення будинку займає установа з охорони культурної спадщини.

Одноповерхова цегляна, тинькована, Г-подібна у плані будівля має підвал, вальмовий дах, пласкі перекриття й мансарду з боку подвір'я.

Фасад оформлений у стилі неокласицизму. Стилістика особняка зближує його з будинком на Шовковичній, 14.

Портал із колонами іонічного ордера й розірваним трикутним фронтоном
Портал із колонами іонічного ордера й розірваним трикутним фронтоном
фото: Вікіпедія

Вісь фасаду акцентована порталом, який фланковано колонами з капітелями іонічного ордера й розірваним трикутним фронтоном. У полі фронтону – картуш із маскароном.

Картуш із маскароном у фронтоні
Картуш із маскароном у фронтоні
фото: Вікіпедія

На фалангах розміщені величезні аркові вікна з архівольтами й замковими каменями. Над ними у фризі – картуші з акантом. Парапет прикрашений зображенням листа аканта і виробів з металів (швелера, ланцюга, зубчастого коліщатка), що символізувало рід діяльності власника. Аттик увінчаний декоративними вазами. Ближче до входу віконні прорізи – прямокутні. Під арковими вікнами ліпний орнамент у вигляді картушів, під квадратними – фестони-гірлянди

Нагадаємо, під час протиаварійних робіт на території Київського міського будинку учителя фахівці-реставратори знайшли автентичне фарбування вікон і латунні лиштви фасадних рам, які були приховані під нашаруваннями чорної фарби. Відкриття, здійснене в результаті наукових пошуків і супроводу проєкту, дає змогу повернути будівлі її автентичний вигляд, втрачену елегантність, цілісність авторського задуму і вишуканість архітектурного стилю початку ХХ століття. Загалом реставраційні роботи на частині будівлі проводять вперше за 113 років існування цієї національної пам’ятки архітектури та історії, яка увійшла до престижної програми World Monuments Watch 2025.

Теги: Київ архітектура будинок майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
1 вересня, 13:04
На Національному меморіальному військовому кладовищі відбувся перший церемоніал поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
29 серпня, 10:48
У Києві тривога тривала 50 хвилин
У Києві тривога тривала 50 хвилин
21 серпня, 10:18
Будівлю звели серед зелені й задумали як садову споруду
У Нідерландах з’явилось соціальне житло у вигляді барвистої «садової будівлі»
14 серпня, 20:46
Суд вирішив залишити Косова під вартою до 11 жовтня
Вбивство підлітка на фунікулері: суд продовжив підозрюваному тримання під вартою
14 серпня, 14:15
Великий собака, який був без повідка та намордника, напав на жінку, що гуляла зі своїм песиком на повідку
У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)
11 серпня, 13:37
Кози вільно пересуваються містом і навіть вилазять на капоти припаркованих авто
Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція
6 серпня, 13:50
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
6 серпня, 12:24
Повідомлення про знахідку, схожу на боєприпас, надійшло до поліції від перехожих вранці 4 серпня
На дитячому майданчику у Києві перехожі помітили схожий на міну предмет (фото)
4 серпня, 14:34

Новини

Суд повернув громаді Києва особняк Апштейна на Подолі
Суд повернув громаді Києва особняк Апштейна на Подолі
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
Киянин укусив поліцейського під час перевірки документів
Киянин укусив поліцейського під час перевірки документів
Напад у Гідропарку: підліток жорстоко побив чоловіка та відібрав телефон
Напад у Гідропарку: підліток жорстоко побив чоловіка та відібрав телефон
У Києві затримано адвоката, який обіцяв за $5,5 тис. «вирішити» майнове питання клієнта
У Києві затримано адвоката, який обіцяв за $5,5 тис. «вирішити» майнове питання клієнта
Рух вулицею Богатирською частково обмежено до 15 жовтня (схема)
Рух вулицею Богатирською частково обмежено до 15 жовтня (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
14K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8895
Фальшива драма кілера Парубія
8723
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua