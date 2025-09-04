Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
фото: SOTAvision/Telegram

Священнику призначили чотири роки колонії загального режиму і трирічну заборону на адміністрування сайтів

Балашихинський міський суд визнав 63-річного служителя п'ятидесятницької церкви Миколу Романюка винним за статтею про заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави в мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SOTAvision.

Священнику призначили чотири роки колонії загального режиму і трирічну заборону на адміністрування сайтів. Прокурор вимагав для підсудного чотири з половиною роки колонії.

За версією слідства, Романюк «закликав до діяльності, спрямованої проти безпеки держави» в «антивоєнній проповіді», опублікованій на каналі його церкви у вересні 2022 року. У своєму наставленні пастор порівнював участь у війні проти України з гріховними спокусами і закликав парафіян не брати участь у бойових діях:

«Я б сказав так, коли тобі пропонують дозу, коли тобі пропонують пляшку спиртного або тобі дають повістку, щоб тебе відправити на бойові дії – це той самий гріх, і той самий наркотик, і той самий сатана. І віруюча людина... Знайдіть мені в Старому Завіті хоч натяк на те, щоб ми якимось чином могли брати участь. У нашому віровченні було прописано, що ми пацифісти і не можемо в цьому брати участь», – казав пастор.

Микола Романюк – старший пастор євангельської «Церкви Святої Трійці» в Балашисі, батько дев'ятьох дітей. 18 жовтня 2024 року в будинку сім'ї Романюк пройшов обшук. Священника затримали, а його дітей близько 12 годин тримали на землі у дворі будинку обличчям донизу. 20 жовтня Романюка відправили до СІЗО.

До слова, у Москві засудили до 16 років колонії 23-річного студента з Бєлгорода Ібрагіма Оруджева за звинуваченням у «навчанні тероризму» та «приготуванні до теракту». У листопаді 2023 року Оруджева затримали за зйомку військкомату.

Також колишнього російського військового Антона Хожаєва, який продав секретні дані про російські війська Збройним силам України, засудили до 23 років позбавлення волі. Вирок винесено другим Західним окружним військовим судом.

Теги: росія суд росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли прийде на українські землі тривкий і тривалий
Коли прийде на українські землі тривкий і тривалий
20 серпня, 15:15
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Покровський напрямок. Яка ситуація?
18 серпня, 19:19
Чемберлен та Трамп: паралелі, що можуть бути небезпечними
Чи варто порівнювати Дональда Трампа з Невіллом Чемберленом?
22 серпня, 11:32
Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення»
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
16 серпня, 11:22
У російському футболі вибухнув новий скандал
Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
18 серпня, 16:33
За словами Віткоффа, Путін «пішов на деякі поступки» щодо п’яти регіонів України
Віткофф розповів про домовленості Трампа та Путіна на Алясці
17 серпня, 17:34

Соціум

У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
Перевізник Ryanair припиняє польоти майже до 40 аеропортів Іспанії: причина
Перевізник Ryanair припиняє польоти майже до 40 аеропортів Іспанії: причина
Перемога Гарварду над Трампом: університет повернув мільярди
Перемога Гарварду над Трампом: університет повернув мільярди
Історичне місто у Каліфорнії постраждало від лісових пожеж
Історичне місто у Каліфорнії постраждало від лісових пожеж
Команда Кім Чен Ина ретельно «зачистила» його сліди після зустрічі з Путіним (відео)
Команда Кім Чен Ина ретельно «зачистила» його сліди після зустрічі з Путіним (відео)
У Нігерії сталося перекидання човна: 60 загиблих і десятки зниклих безвісти
У Нігерії сталося перекидання човна: 60 загиблих і десятки зниклих безвісти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3137
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua