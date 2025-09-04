У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»

Священнику призначили чотири роки колонії загального режиму і трирічну заборону на адміністрування сайтів

Балашихинський міський суд визнав 63-річного служителя п'ятидесятницької церкви Миколу Романюка винним за статтею про заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави в мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SOTAvision.

Священнику призначили чотири роки колонії загального режиму і трирічну заборону на адміністрування сайтів. Прокурор вимагав для підсудного чотири з половиною роки колонії.

За версією слідства, Романюк «закликав до діяльності, спрямованої проти безпеки держави» в «антивоєнній проповіді», опублікованій на каналі його церкви у вересні 2022 року. У своєму наставленні пастор порівнював участь у війні проти України з гріховними спокусами і закликав парафіян не брати участь у бойових діях:

«Я б сказав так, коли тобі пропонують дозу, коли тобі пропонують пляшку спиртного або тобі дають повістку, щоб тебе відправити на бойові дії – це той самий гріх, і той самий наркотик, і той самий сатана. І віруюча людина... Знайдіть мені в Старому Завіті хоч натяк на те, щоб ми якимось чином могли брати участь. У нашому віровченні було прописано, що ми пацифісти і не можемо в цьому брати участь», – казав пастор.

Микола Романюк – старший пастор євангельської «Церкви Святої Трійці» в Балашисі, батько дев'ятьох дітей. 18 жовтня 2024 року в будинку сім'ї Романюк пройшов обшук. Священника затримали, а його дітей близько 12 годин тримали на землі у дворі будинку обличчям донизу. 20 жовтня Романюка відправили до СІЗО.

До слова, у Москві засудили до 16 років колонії 23-річного студента з Бєлгорода Ібрагіма Оруджева за звинуваченням у «навчанні тероризму» та «приготуванні до теракту». У листопаді 2023 року Оруджева затримали за зйомку військкомату.

Також колишнього російського військового Антона Хожаєва, який продав секретні дані про російські війська Збройним силам України, засудили до 23 років позбавлення волі. Вирок винесено другим Західним окружним військовим судом.