Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК

Після початку вторгнення українські спортсмени не змогли скористатися обіцяною фінансовою допомогою, а експрезидент НОКу Сергій Бубка виїхав з України

Міжнародний олімпійський комітет виділив $7,5 млн на розвиток українського спорту в умовах війни ще минулої осені, проте насправді кошти були лише на папері. Українські спортсмени цих грошей не бачили. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила колишня легкоатлетка, триразова чемпіонка Європи, заслужена майстриня спорту України, народна депутатка Ольга Саладуха.

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Саладуха прокоментувала те, що із зникненням цих коштів пов'язують Сергія Бубку, адже саме він був президентом Національного олімпійського комітету Україні в той момент.

«Про місцезнаходження пана Бубки мені нічого не відомо. Скандали, які останнім часом виникали у зв’язку з його постаттю, мені доводилося коментувати. Інакше я просто не могла. Людина жодного разу не називала війну війною. І загалом громадянська позиція Сергія Бубки залишає бажати кращого», – заявила Саладуха

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Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Бубка виїхав за кордон «як біженець», і досі перебуває не в Україні. За словами нардепки, українські спортсмени вважали себе забутими й покинутими напризволяще, адже тодішній президент НОКу Сергій Бубка не відповідав на запитання та не виходив на зв'язок. Саладуха зазначила, що багато спортсменів зверталися до спеціального міжнародного фонду з проханнями про грошову допомогу, та їм так нічого не дадали.

«Коли почалася війна, я представляла комісію атлетів, й у мене був червоний телефон. Всі питали, чому замовк президент НОК, чому ніхто нам нічого не розповідає, чому ніяк не підтримує?», – сказала вона.

«Тобто, можна зробити висновок, що $7,5 млн, про які ви згадуєте, були лише на папері. У дійсності мені не відомо, хто їх одержав, де вони, ким і як розподілялися. Виходить так, що Томас Бах підтримував нас лише на словах. Навіть після свого візиту до України. Тож доля тих обіцяних грошей і по сьогодні залишається невідомою», – заявила вона.

Сергій Бубка досі є в складі Міжнародного олімпійського комітету віцепрезидентом. Проте ця посада є виборною. Відтак, нову людину можна буде обрати шляхом виборів наступного року.

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«Подивимося, як пройде голосування. Але так, це серйозний майданчик, з якого можна доносити альтернативну керівнику МОК думку в інтересах українців та всіх чесних спортсменів», – додала Саладуха.

Нагадаємо, в липні стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) збирається збільшити бюджет фонду на підтримку українських спортсменів з $2,5 млн до $7,5 млн. Про це президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Томаса Баха, він приїхав в Україну, щоб продемонструвати як моральну, так і практичну підтримку українським спортсменам.

Також Саладуха пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта бойкотувати Олімпіаду, якщо росіяни братимуть в ній участь.

До слова, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова вважає, що посада президента НОКу, яку зараз обіймає Вадим Гутцайт, є «спадковою», і колишній президент НОКу Бубка просто віддав йому крісло.