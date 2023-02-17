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Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
Громадянська позиція відомого спортсмена Бубки й досі викликає питання
фото: з відкритих джерел

Після початку вторгнення українські спортсмени не змогли скористатися обіцяною фінансовою допомогою, а експрезидент НОКу Сергій Бубка виїхав з України

Міжнародний олімпійський комітет виділив $7,5 млн на розвиток українського спорту в умовах війни ще минулої осені, проте насправді кошти були лише на папері. Українські спортсмени цих грошей не бачили. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила колишня легкоатлетка, триразова чемпіонка Європи, заслужена майстриня спорту України, народна депутатка Ольга Саладуха. 

Саладуха прокоментувала те, що із зникненням цих коштів пов'язують Сергія Бубку, адже саме він був президентом Національного олімпійського комітету Україні в той момент. 

«Про місцезнаходження пана Бубки мені нічого не відомо. Скандали, які останнім часом виникали у зв’язку з його постаттю, мені доводилося коментувати. Інакше я просто не могла. Людина жодного разу не називала війну війною. І загалом громадянська позиція Сергія Бубки залишає бажати кращого», – заявила Саладуха

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Бубка виїхав за кордон «як біженець», і досі перебуває не в Україні. За словами нардепки, українські спортсмени вважали себе забутими й покинутими напризволяще, адже тодішній президент НОКу Сергій Бубка не відповідав на запитання та не виходив на зв'язок. Саладуха зазначила, що багато спортсменів зверталися до спеціального міжнародного фонду з проханнями про грошову допомогу, та їм так нічого не дадали. 

«Коли почалася війна, я представляла комісію атлетів, й у мене був червоний телефон. Всі питали, чому замовк президент НОК, чому ніхто нам нічого не розповідає, чому ніяк не підтримує?», – сказала вона.

«Тобто, можна зробити висновок, що $7,5 млн, про які ви згадуєте, були лише на папері. У дійсності мені не відомо, хто їх одержав, де вони, ким і як розподілялися. Виходить так, що Томас Бах підтримував нас лише на словах. Навіть після свого візиту до України. Тож доля тих обіцяних грошей і по сьогодні залишається невідомою», – заявила вона.

Сергій Бубка досі є в складі Міжнародного олімпійського комітету віцепрезидентом. Проте ця посада є виборною. Відтак, нову людину можна буде обрати шляхом виборів наступного року. 

«Подивимося, як пройде голосування. Але так, це серйозний майданчик, з якого можна доносити альтернативну керівнику МОК думку в інтересах українців та всіх чесних спортсменів», – додала Саладуха.

Нагадаємо, в липні стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) збирається збільшити бюджет фонду на підтримку українських спортсменів з $2,5 млн до $7,5 млн. Про це президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Томаса Баха, він приїхав в Україну, щоб продемонструвати як моральну, так і практичну підтримку українським спортсменам.

Також Саладуха пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта бойкотувати Олімпіаду, якщо росіяни братимуть в ній участь.

До слова, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова вважає, що посада президента НОКу, яку зараз обіймає Вадим Гутцайт, є «спадковою», і колишній президент НОКу Бубка просто віддав йому крісло.

Читайте також інтерв'ю: Чемпіонка світу, нардеп Ольга Саладуха: главу МОК Баха треба дотиснути
Теги: Томас Бах Сергій Бубка Громадянська позиція Ольга Саладуха Вадим Гутцайт росіяни

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