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До України прибула партія гармат для знищення російських літаків (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До України прибула партія гармат для знищення російських літаків (фото)
В Україні розвантажують отримані від Литви зенітні гармати L-70
фото: Арвідас Анушаускас/Twitter

Україна отримає боєприпаси та додаткове обладнання для використання гармат

До України з Литви прибула військова допомога: зенітні гармати L-70 і боєприпаси. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

«Партія відправлених зенітних гармат L-70 і боєприпасів, що допоможуть захистити об'єкти критичної інфраструктури, вже прибула до України», – написав міністр.

Як повідомлялося, Литва у п'ятницю, 10 лютого, направила в Україну обіцяні в рамках військової допомоги зенітні установки L-70, які призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів у будь-яких погодних умовах.

Окрім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідне для того, щоб використовувати таку техніку.

Раніше повідомлялося, в Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно у Литві зібрали кошти на радари ППО для України. Прості люди та спонсори перевели на рахунки волонетрів 6 млн євро лише за 5 днів

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Теги: Литва Україна озброєння війна

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