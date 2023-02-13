У Каховці окупанти створили чат-бот для доносів на українців

Загарбники використовують отримані доноси, щоб мати привід для чергових репресій місцевих мешканців

У тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені «прояви нелояльності», – йдеться в повідомленні.

За даними центру, одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на тимчасово окупованих територіях створюють чат-боти. Такий створили і для Каховки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині, а також безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. NPR опублікувало супутникові знімки організацій Planet і Maxar, на яких видно, як вода виливається через шлюзи.

Крім того, 29 січня стало відомо, що військові Російської Федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки й Нової Каховки.