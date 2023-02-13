Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Каховці окупанти створили чат-бот для доносів на українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Каховці окупанти створили чат-бот для доносів на українців
фото: Укрінформ (ілюстративне)

Загарбники використовують отримані доноси, щоб мати привід для чергових репресій місцевих мешканців

У тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені «прояви нелояльності», – йдеться в повідомленні.

За даними центру, одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на тимчасово окупованих територіях створюють чат-боти. Такий створили і для Каховки.

Нагадаємо, що Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині, а також безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. NPR опублікувало супутникові знімки організацій Planet і Maxar, на яких видно, як вода виливається через шлюзи.

Крім того, 29 січня стало відомо, що військові Російської Федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки й Нової Каховки.

Теги: росія окупанти росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
2 лютого, 09:09
Cучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі лампами старого зразка
Лампова євроінтеграція. Для українців ЄС закупив 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі
1 лютого, 15:07
Анналена Бербок заявляла, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну
РФ вимагає від Німеччини пояснити свій статус у війні
27 сiчня, 07:51

Події в Україні

У Каховці окупанти створили чат-бот для доносів на українців
У Каховці окупанти створили чат-бот для доносів на українців
Зернова угода: ООН повідомила, скільки продовольства вже вивезено з українських портів
Зернова угода: ООН повідомила, скільки продовольства вже вивезено з українських портів
РФ втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – ЗМІ
РФ втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – ЗМІ
«Укренерго» оцінила стан енергосистеми України
«Укренерго» оцінила стан енергосистеми України
Суботній обстріл Херсона: що відомо
Суботній обстріл Херсона: що відомо
У Маріуполі пролунали вибухи
У Маріуполі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Аліна Кабаєва виступила з промовою і здивувала своїм виглядом
20K
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
18K
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
16K
Чеський курорт, який облюбували росіяни, б'є на сполох
9707
У Грузії стався землетрус поблизу кордону з Туреччиною
7641
Участь росіян та білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив нову заяву

Новини

«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro
Вчора, 18:29
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Вчора, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
11 лютого, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
11 лютого, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
11 лютого, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
11 лютого, 20:15

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту