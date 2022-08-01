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Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 01:24 glavcom.ua
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт
фото з відкритих джерел

НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом

Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) заявили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою. Про це повідомляється в Twitter місії KFOR.

«НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес», – йдеться в заяві.

У KFOR також заявили, що в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.

В офіційному пресрелізі KFOR говориться, що загальна безпекова ситуація в північних муніципалітетах Косово залишається напруженою, сторони закликають до діалогу і мирного відновлення стабільності в регіоні.

Пресреліз було опубліковано на тлі повідомлень у ЗМІ про переговори, які проходили у Генштабі сербських збройних сил з командуванням контингенту KFOR за участі президента Сербії Александра Вучича.

ЗМІ також інформували, що контингент НАТО в Косово приведений в повну бойову готовність, а поліцейські підрозділи у муніципалітетах на півночі Косова викликані до мобілізації.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучич має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».

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