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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Конфлікт Сербії та Косово. На що звертати увагу

Сьогодні, 17:03 glavcom.ua
Проблеми в регіоні накопичувались роками
фото з відкритих джерел

Росія зацікавлена у війні, але її участь тут не вирішальна

Мовою оригіналу

Сербско-косовский конфликт, который не перерос в войну.

Прежде всего, должен обратить внимание на тот факт, что конфликт между Сербией и Косовом решен не был. Я имею в виду долгосрочное решение, а не временную заморозку, которая и произошла после серии «балканских войн» в 1990-х.

Проблемы, чуть не приведшие к вооруженным столкновениям в Косово, накапливались годами. Это не первый случай, когда стороны мобилизуют силы и готовятся атаковать друг друга, а потом сдают назад под нажимом США и ЕС. Последний раз такая ситуация произошла в прошлом году. Так что новая вспышка была ожидаемая.

Непосредственной руки Кремля тут нет. Во-первых, влияние РФ ограниченное, не стоит его переоценивать. Во-вторых, не стоит занижать самостоятельность Сербии, для которой вопрос защиты прав косовских сербов – принципиальный. В-третьих, причины вчерашней ситуации – не в искусственной раскачке РФ, а в законах, которые косовские власти приняли какое-то время назад, и просто попытались их реализовать на территории, где проживают сербы.

Разумеется, для России, как я писал в предыдущем посте, дополнительная дестабилизация в Европе в логике условного «второго фронта» была бы желаемой. И именно этим объясняется живая реакция российских СМИ и соцсетей на кризис, с призывами к сербам «показать косоварам», что такое настоящая война и поставить их на место. Медийно, РФ сделала все, чтобы разогнать эти меседжи как можно быстрее, и сделать их громкими. И поэтому они все были расстроены, когда президент Сербии выступил с успокоительной и деэскалационной речью.

Видимо, сербы и косовары, понимая, какие риски несет вооруженная конфронтация, решили не доводить дело до насилия, в том числе под давлением ЕС и США, которым это тем более сейчас не нужно. По той же причине, по которой им не нужна сейчас война с КНР за Тайвань.

Ситуация в Косово показывает лишь то, что это слабое место европейской безопасности остается слабым, а нерешенность конфликта из года в год все чаще дает о себе знать, по мере роста националистических настроений по обе стороны границы. У Запада нет рецепта решения этой проблемы, последние инициативы Трампа в 2019 году остались на бумаге и не были серьезными.

Для Украины вооруженные столкновения в Косово тоже были бы нежелательными. Как и в случае с Тайванем, «вторые фронты» нам сейчас не нужны, ибо это отвлечет внимание Запада от Украины и станет дополнительным бременем для них в довольно непростой социально-экономической обстановке перед осенне-зимним периодом.

Кроме того, насилие будет лишь ожесточать позиции косоваров и сербов. На стороне Косова выступят страны ЕС и США, что загонит Сербию в полу-изоляцию, и вынудит опираться на поддержку тех, кто понимает позицию Белграда, и здесь Россия воспользуется ситуацией, чтобы привязать их к себе еще сильнее.

Нам это не нужно и не выгодно, так как в наших государственных интересах – лишить РФ возможности маневра на внешнеполитической сцене и перетянуть их потенциальных партнеров в свой лагерь, насколько это возможно.

Кроме того, развитие косовско-сербского конфликта способно в перспективе расколоть Евросоюз, так как далеко не все страны Европы готовы безоговорочно поддерживать все действия косовских властей. Вчера премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что он на стороне сербов в этом вопросе.

Очевидно, что новая война обострит политико-идеологическую борьбу внутри стран ЕС, а раскол в Европе Украине сейчас тоже не нужен по понятным причинам: стабильность военных поставок и экономической помощи.

Так что в краткосрочной перспективе Украина выступает за деэскалацию и снятие напряженности, и надо надеяться, что ЕС и США найдут способ этого достичь. В долгосрочной перспективе нам бы хорошо развивать наши отношения с Сербией, дабы иметь возможность балансировать влияние РФ и предлагать себя как альтернативу токсичной и агрессивной России.

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Теги: росія війна інформаційна війна Сербія Косово

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