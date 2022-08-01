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Світлана Пиркало Журналістка

Україна має визнати незалежність Косова

Сьогодні, 11:45 glavcom.ua

Наші брати на Балканах – це Албанія, Північна Македонія і Косово

Україна має визнати незалежність Косова. Це не має нічого спільного з Кримом, який і так анексувала Росія, і невизнання Україною Косова нічим не допомогло.

Наші брати на Балканах – це Албанія, Північна Македонія і Косово, і аж ніяк не пропутінська Сербія. Так, ми всі дивилися фільми Кустуріци в 90-х, але не забуваймо, що Кустуріца підтримав вторгнення Росії в Україну і ніжно любить Путіна. Так, Сербія навряд чи відкрито нападе на Косово, але на півночі Косова є сербські меншини, серед яких є свої Мотороли і Пушиліни, яких підтримує Белград.

Сподіваюся, Україна визнає незалежність Косова і підтримає боротьбу косовського народу за те, щоб сербський корабль пішов слідом за російським.

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Теги: Сербія Косово війна незалежність Україна політика

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Світлана Пиркало

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