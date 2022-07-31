Путін створює ще одну війну посеред Європи? Президент Сербії зробив заяву

Серби будують барикади та готуються до конфлікту

Президент Сербії Александар Вучіч має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

«Думаю, що ми ніколи не були у складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі», – сказав президент Сербії.

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток. Про це повідомляє місцеве видання N1.

Сербська військова техніка на півночі Косова в районі села Яріньє

Будівництво барикад підтверджує заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

«Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності», – заявив він.

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Сербське видання додає, що читачі повідомляють й про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова. Також повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Крім того, сербську армію привели у стан підвищеної бойової готовності. Із 1 серпня у сусідній країні набувають чинності нові закони – на її території перестануть діяти видані Сербією документи. Сербський глава МЗС навіть пообіцяв «пекло в майбутні дні» для Косово.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».