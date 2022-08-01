Вучич виступив зі зверненням до сербів щодо ситуації в Косово

Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт

Президент Сербії Олександр Вучич звернувся до нації з приводу ситуації на півночі Косова. Політик сподівається на продовження мирного діалогу. Про це повідомляє Kurir.



«Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з лідером партії «Сербський список» Гораном Ракичем та представниками сербів. Для нас вкрай важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом», – наголосив голова держави.

Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт. Водночас за його словами, ні про яку здачу інтересів не йдеться, у результаті переможе Сербія.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучич має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».