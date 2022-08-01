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Косово на місяць відкладе рішення, через яке протестують серби. Але є умова

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 03:22 glavcom.ua
Косово на місяць відкладе рішення, через яке протестують серби. Але є умова
Косово на місяць відкладе обов'язкову заміну паспортів і номерів, але за однієї умови
фото з відкритих джерел

Відстрочка набуде чинності тільки в тому випадку, якщо барикади на півночі Косово будуть прибрані вже вдень 1 серпня

Уряд Косова відкладе на місяць, до 1 вересня, рішення про перереєстрацію документів і автомобільних номерних знаків Сербії. Але для цього етнічні серби, які протестують на півночі Косова, мають розібрати барикади до кінця доби. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Сербії.

Повідомляється, що з проханням про перенесення термінів введення нових вимог до влади Косово звернувся посол США Джеффрі Ховеньер на зустрічі з президентом Вйосою Османі і прем'єр-міністром Альбіном Курті.

У повідомленні уряду сказано, що відстрочка набуде чинності тільки в тому випадку, якщо барикади на півночі Косово будуть прибрані вже вдень 1 серпня.

«Уряд Косово зобов’язується відкласти виконання двох рішень з 29 червня 2022 року до 1 вересня 2022 року, з того моменту, як у понеділок, 1 серпня 2022 року, буде знято всі барикади та встановлено повну свободу руху по всіх дорогах на півночі Косова», – йдеться в заяві уряду.

Водночас влада Косова назвала ці протести спробою «дестабілізувати республіку і поставити під загрозу мир і безпеку громадян». На думку уряду, заворушення спровокувала та підготувала сербська влада.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучич має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».

Теги: Косово Сербія США

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