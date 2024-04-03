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Що робити, якщо у вас є російський паспорт?

авторська стаття
Олег Дунда glavcom.ua
Що робити, якщо у вас є російський паспорт?
За неофіційними даними, близько 4 млн громадян України до війни мали паспорти інших держав
колаж: glavcom.ua

Як звільнити заручників Кремля?

Питання врегулювання множинного громадянства в Україні, на яке практично всі роки незалежності влада не звертала уваги, актуалізувалося напередодні повномасштабного російського вторгнення. Тільки за каденцію президента Володимира Зеленського було три-чотири підходи. Проблема справді важлива. За неофіційними даними (офіційної статистики, на жаль, і досі немає), близько 4 млн громадян України мали паспорти інших держав, з них половина – паспорт країни-агресора Росії.

Тож, якщо до 24 лютого 2022 року це було питання легалізації ситуації для мільйонів українців із двома-трьома паспортами, то після – це вже розв'язання проблеми національної безпеки та захисту державності України. Наявність громадянства кількох країн може використовуватися для різних цілей: полегшення пересувань світом, як «запасний аеродром» для вирішення бізнес-питань. Але може стати і капканом. Якщо це громадянство держави-терориста.

Українці, які мають російське громадянство, не всі поголовно колаборанти-зрадники або підступні шпигуни Кремля. Багато хто отримав російський паспорт 10-15-20 років тому. Для українців, які потрапили в російську окупацію, отримання паспорта з «двоголовою куркою», це дуже часто питання виживання на території ворога. Але, всіх, хто прийняв громадянство Росії, об'єднує одне – наявність зв'язків з країною балалайок і матрьошок.

Кримінальна відповідальніть, має наставати не за наявність громадянства іншої держави, а за приховування цього факту

У когось там живуть родичі, у когось бізнес, у когось майно. І кремль знає, як використовувати ці «гачки» для тиску і шантажу для знищення української державності. По суті, будь-який українець із російським паспортом – це заручник Путіна. І тому прямий обов'язок держави Україна їх звільнити і вивести із зони ризику.

Але одна справа, якщо така людина пересічний громадянин, і зовсім інша – якщо вона військовий, суддя, чиновник, народний депутат або співробітник силових органів. Таких прикладів тільки останнім часом уже безліч і серед суддів, і серед силовиків, і серед народних депутатів. І наївно припускати, що всіх їх виявлено та знешкоджено. Ще у 2021 автор цього матеріалу написав запит до СБУ, щоб вони провели розслідування і надали інформацію, хто з народних депутатів має російські паспорти. І виявилося, що менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення у СБУ не було такої інформації. А навесні 2022-го, вона раптом з'явилася одразу щодо кількох народних обранців.

Вирішення проблеми лежить на поверхні. Це законодавче врегулювання питання множинного громадянства і введення системи його декларування абсолютно всіма громадянами України, які мають додаткові паспорти. При цьому відповідальність, зокрема, кримінальна, має наставати не за наявність громадянства іншої держави, а за приховування цього факту.

Наступний крок – тимчасове обмеження в правах громадян із паспортами держави-агресора. У даному випадку, Росії. Насамперед має бути запроваджено заборону для російських громадян на обіймання державних посад і обмеження їхніх виборчих прав, як у частині обрання депутатами, так і голосування на виборах. Не тому що вони лиходії, а щоб вибити з рук Путіна можливість використовувати дії таких громадян на шкоду Україні.

Задля їхньої ж власної безпеки, громадяни з паспортами Росії мають бути повністю ізольовані від впливу на державні процеси. Саме це питання має насамперед вирішити закон про множинне громадянство.

Обмеження (не такі жорсткі) мають торкнутися і носіїв громадянств будь-яких інших держав. Якщо громадянин України задекларував своє, наприклад, угорське громадянство і балотується до міськради Мукачева. А виборці розуміють, що вони обирають, зокрема, громадянина іншої держави, то це, можливо, доти, доки Угорщина не стане державою-агресором. А ось на участь таких громадян в обранні народними депутатами, обіймання ними посад у центральних органах виконавчої та судової влади, роботу в правоохоронних органах має бути накладено заборону. Це питання держбезпеки.

Громадяни з паспортами Росії мають бути повністю ізольовані від впливу на державні процеси

Саме цієї прозорості та відкритості процесів після врегулювання питання множинного громадянства і бояться деякі народні депутати та чиновники, розповідаючи про недоцільність чи неконституційність закону. Після набрання ним чинності, оприлюднення ними всіх своїх паспортів стане обов'язковим. Саме тому окремі нардепи й намагаються заблокувати цей процес, ініційований Зеленським. Бо щодо багатьох із них з'являться запитання, на які в них не буде відповідей. Особливо щодо уявних «патріотів», які люблять «армію, мову, віру», ховаючи в задній кишені набір паспортів іноземних держав на крайній випадок. Патріотами якої країни ви є, панове?

Поспішаю розчарувати всіх «любителів України» з іноземним паспортом. За моєю ініціативою ще у 2021-му, НАЗК було запроваджено окрему графу в деклараціях, яка передбачає, що всі декларанти мають зазначити реквізити своїх паспортів іноземних держав та посвідок на проживання. І якщо вони приховають свої неукраїнські паспорти, то це вже буде порушення антикорупційного законодавства з усією повнотою відповідальності. Тож, навіть якщо вони «зіб'ють», укотре, ухвалення законопроєкту про множинне громадянство, то відповідати перед державою і народом України за прихований «угорський паспорт» їм все одно доведеться. Усе таємне, рано чи пізно, стає явним.

Олег Дунда, народний депутат, для «Главкома»

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Теги: бізнес паспорт закон чиновник суддя розслідування громадянство

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