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Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду
Раніше журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації
фото: radiosvoboda.org

Суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час «вимушеного прогулу»

Сьогодні, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітню плату «за час вимушеного прогулу».  Про це повідомляє «Радіо Свобода». 

У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. 

Раніше журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує. У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

«Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду», – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.

Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час «вимушеного прогулу».

Представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду.

У розмові зі «Схемами» напередодні судового засідання голова Верховного суду Станіслав Кравченко прямо не відповів, чи буде Верховний суд подавати апеляційну скаргу в разі задоволення позову Львова. «Ми ще не бачили рішення, я не можу знати, що буде в тому рішенні написано, як можна так завчасно говорити?» – сказав Кравченко.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного суду.

Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.

Раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак 3 жовтня Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

16 вересня судді Львову обмежили доступ до держтаємниці.

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Теги: суд Львов Верховный суд

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