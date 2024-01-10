Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду

Суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час «вимушеного прогулу»

Сьогодні, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітню плату «за час вимушеного прогулу». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Раніше журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує. У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

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«Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду», – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.

Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час «вимушеного прогулу».

Представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду.

У розмові зі «Схемами» напередодні судового засідання голова Верховного суду Станіслав Кравченко прямо не відповів, чи буде Верховний суд подавати апеляційну скаргу в разі задоволення позову Львова. «Ми ще не бачили рішення, я не можу знати, що буде в тому рішенні написано, як можна так завчасно говорити?» – сказав Кравченко.

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Як повідомляв «Главком», 4 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного суду.

Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.

Раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак 3 жовтня Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова Богдана Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

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16 вересня судді Львову обмежили доступ до держтаємниці.

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