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Данія взялась докорінно змінювати армію: Associated Press розкрило подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Данія взялась докорінно змінювати армію: Associated Press розкрило подробиці
Данія залучатиме більше молоді до армії
фото із відкритих джерел

Associated Press: Данія планує вперше розширити призов до армії для жінок і збільшити термін служби

Данія хоче, щоб більше молодих людей проходило військову службу. Скандинавська країна планує розширити призов на військову службу для жінок та продовжити термін служби для обох статей із чотирьох місяців до одинадцяти. Про це повідомила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, пише агенція Associated Press.

«Ми не переозброюємося, тому що хочемо війни. Ми переозброюємося, тому що хочемо цього уникнути», – сказала Фредеріксен. Вона додала, що очолюваний нею уряд прагне «повної рівності статей».

Нині в Данії налічується до 9 тис. професійних солдатів. Окрім того, близько 4700 призовників проходять базову підготовку. Уряд прагне збільшити їх кількість на 300 осіб.

На військову службу у північноєвропейському королівстві закликаються всі фізично здорові чоловіки віком від 18 років. Проте добровольців так багато, що застосовується система жеребкування, зазначає Associated Press. Жінки вже можуть добровільно брати участь у військовій службі, і минулого року вони становили близько чверті призовників.

За словами міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, нова система потребує зміни законодавства. Відповідний закон має набути чинності 2026 року.

Ситуація з політикою безпеки в Європі «стає все більш і більш серйозною, і ми повинні враховувати це, коли дивимося на майбутню оборону», – сказав Лунд Поульсен. «Потрібна ширша програма для залучення солдатів, яка включатиме представників усіх статей», – сказав він, додавши, що це створить «більш універсальний і більш повний захист».

Напередодні стало відомо, що Данія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму близько 2,3 млрд. данських крон ($336,6 млн.). Новий пакет  включає самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва та боєприпасів до них. За словами міністра оборони Поульсена, цим пакетом допомоги Копенгаген показує Києву та європейським союзникам, що «Данія має волю та здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».

Нагадаємо, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди.

У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну допомоги нашої  держави у 2023-2028 роках. 

В угоді містяться класичні положення  щодо  чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності. 

Читайте також: Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією
Теги: міністр армія закон призов до армії Данія військові президент жінка солдат

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