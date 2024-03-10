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Новий закон про мобілізацію: комітет ВР не дійшов згоди щодо одного питання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий закон про мобілізацію: комітет ВР не дійшов згоди щодо одного питання
Військові на фронті виснажені боями та розлукою з ріднми
фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Досі не має рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни

У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянули усі 16 блоків питань оновленого законопроєкту про мобілізацію і не дійшли згоди лише з одного питання – демобілізації. Про це повідомив секретар цього парламентського комітету, ветеран АТО Роман Костенко в інтерв’ю lb.ua.

За його словами, немає рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни.

«Звичайно, ми як парламентарі говоримо про те, що цих людей потрібно відпустити через 36 місяців, тому що вони виснажені, більшість їх безпосередньо беруть участь у бойових діях. І навіть ті, хто ні, є ж і інший етап виснаженості – відрив від сім'ї. Там же ж не всі військові, які все життя готувались до того, щоб битися», – зауважив Костенко.

Народний депутат наголосив, що уже зараз потрібно працювати із великою кількістю майбутніх демобілізованих.

«Якщо буде ухвалено рішення, це понад 200 тисяч людей (не буду називати точну цифру) одномоментно прийдуть, і з ними потрібно буде говорити. І ми маємо зробити так, щоб вони пішли у соціум і змішалися з людьми, інакше вони будуть лякати людей. У нас буде прірва між ветеранами і людьми, які не воювали», – вважає Роман Костенко.

Раніше народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю. 

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Як відомо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: Роман Костенко роман військові закон демобілізація соціум ветеран депутат

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